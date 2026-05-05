Serviti tegi finaalseeria teises mängus asjad selgeks avapoolajal

Kohtumine algas pigem tasavägiselt ning Serviti ei saanud enda paremust koheselt maksma panna. Rasmus Ots Mistra ja Eston Varusk Põlva Serviti väravas tegid meeskonna jaoks vajalikke tõrjeid, pareerides vastavalt 33 ja 31 protsenti pealevisetest.

Ometi suutis sel hooajal teistest meeskondadest ülekaalukalt üle olnud Serviti taaskord eduseisu 17. minutil olnud seisust 9:8 avapoolaja lõpuks suurendada 18:11 peale. Teisel poolajal Mistra Põlva vastu lisakäiku ei leidnud ja kohtumine lõppes tulemusega 33:27.

Mistra väravavahi Rasmus Otsa sõnul lasi meeskond end üllatada asjadega, mida enne mängu analüüsiti: "esimese poolaja nahka see mäng läks ja kollektiivset klappi mängu lõpuks ei tekkinudki. Lasime Põlval lihtsalt oma asjad ära teha, ei olnud seda püssirohtu, mida Põlvale vastu panna."

Serhii Orlovskyi viskas Mistra kasuks 10 väravat, Arno Vare lisas neli ja Patrick Padjus kolm tabamust. Üleplatsimeheks kerkis Põlva kasuks 12 väravat visanud Alfred Timmo.

Finaalseeria kolmas mäng toimub reedel Põlvas. Kahe võiduni toimuvas pronksiseerias on seis üks-üks, Viljandi võõrustab otsustavas kohtumises HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit neljapäeval.