Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

Turniiril kuuenda asetuse saanud Lajal kaotas kolmanda asetuse austraallase Dane Sweeny (ATP 135.) vastu esimesed neli geimi, aga vastas sellele viie järjestikuse geimivõiduga. 25-aastane Sweeny viigistas, aga kolm aastat noorem eestlane võitis 11. geimi ja vormistas seejärel teisel võimalusel 7:5 võidu.

Teises setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil Lajal murdis ja veel 5:2 juhtima läks. Sweeny jõudis veel kahe geimi kaugusele, aga Lajal lõpetas kindlalt ning realiseeris 6:3 võiduga koha poolfinaalis.

Eestlane lõi poolteist tundi väldanud kohtumises kaheksa ässa, vastane ei löönud ühtegi ja mõlemad mehed tegid ühe topeltvea. Lajal võitis esimeselt pallingult punkti 70-protsendilise eduga (Sweeny 58%) ning teiselt servilt 55-protsendilisele eduga (Sweeny 41%). Murdevõimalusi kogunes eestlasel üheksa tükki ning ta realiseeris neist neli, Sweeny kasutas kolmest võimalusest ära kaks. Lajal tegi 26 äralööki vastase 19 vastu ning patustas 25 lihtveaga vastase 22 vastu.

Lajal kohtub poolfinaalis korealase Soonwoo Kwoniga (ATP 252.), kes alistas jaapanlase Akira Santillani (ATP 320.) 6:1, 3:6, 6:2.