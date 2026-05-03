Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

Jaspar Vaher - Rait Jansen
Reedel ja laupäeval sõideti Lõuna-Hispaanias Pozoblanco ümbruses Hispaania kruusarallide meistrivõitluste teine etapp Rallye Ciudad de Pozoblanco. 60 võistluspaari konkurentsis teenis esikoha Toyota Gazoo Racing Next Generationi esindavad Jaspar Vaher - Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2).

Eestlased võitsid reedel sõidetud kvalifikatsioonikatse, kus edestasid 3,86 km pikkusel katsel meeskonnakaaslaseid Takumi Matsushitat - Pekka Kelanderi (Toyota GR Yaris Rally2) 1,9 sekundiga, kirjutab Autosport.ee.

Laupäeva ennelõunasel ringil läbiti esmalt kaks kiiruskatset ja pärast 30-minutilist hoolduspausi nende kordused. Kõik hommikuse ringi neli katset võitsid Vaher - Jansen, kes olid lõunapausiks kasvatanud üldvahe teise kohaga 51,1 sekundi peale. Eriti muljetavaldav oli eestlast tempo päeva teisel katsel, kus 14,94 km jõuproovil edestati teise aja välja sõitnud Matsushita - Kelanderi koguni 21,3 sekundiga.

"Meie jaoks on olnud hea hommik. Esimestel läbimistel oli üsna libe, kuid saime kiiresti õigesse rütmi ja väga ei surunud. Teistel läbimistel proovisime rohkem piiri peal sõita ja oli ka paar momenti, kuid ei midagi liiga tõsist," kommenteeris Vaher lõunapausi ajal antud intervjuus kohalikule meediale.

Võistlus jätkus peale hoolduspausi sarnaselt hommikuga kahe korduvkatsega ja ees ootas võistluse pikima katse (15,08 km) topeltläbimine. Vaher - Jansen jätkasid ka päeva teises pooles sealt, kus olid lõuna eel pooleli jätnud ja võitsid ka järelejäänud neli katset.

Ralli finišis oli kaheksast kaheksa katset võitnud Jaspar Vaheri - Rait Janseni edu Takumi Matsushita ja Pekka Kelanderi ees 1.35,9.  Toyota noortemeeskonnale kindlustasid ralli  nelikvõidu Shotaro Goto - Jussi Lindeberg (Toyota GR Yaris Rally2) ja Rio Ogata - Mikael Korhonen (Renault Clio Rally3), kes kaotasid eestlastele 97,54 katsekilomeetri järel vastavalt 1.57,9 ja 3.04,7.

19-aastase Vaheri ja 23-aastase Janseni jaoks oli tegemist nende karjääri esimese ralli üldvõiduga ja esikohaga Toyota GR Yaris Rally2 autoga.    

"Teeolud olid väga okeid ja teed katki ei läinud, kuid suur vahe oli pidamise osas esimese ja teise läbimise vahel, sest puhastamise efekt oli väga suur. Endale oli natukene üllatuseks, et see vahe teistega nii suur oli ja ma ei tea, et millest see tulla võis. Tunne oli  hea ja mingid sektsioonid olid üsna sarnased Eesti teedega, eriti esimene katse. Hommikupoolsed katsed olid väga sarnased Eestiga, mis olid kiired ja nukkidega, mulle need väga meeldisid," kommenteeris Vaher.

"Otseselt ei pingutanud, kuid ei hoidnud väga palju tagasi ka, ehk sõitsime väga oma tunde järgi. Ralli ainus moment oli neljandal katsel, kus ühes kohas liiga suure hoo tõttu liialt välja vajusime, kuid muus osas ei olnud ühtegi probleemi. Võita on ikka tore, kuid suures plaanis see liiga palju ei tähenda, sest peame oma asja edasi tegema. Kiirus on see, mille siit kaasa võtame ja see on positiivne," võttis Vaher ralli kokku.

Jaspar Vaheri ja Rait Janseni hooaeg jätkub kolme nädala pärast Rootsi kruusateedel, kus 22.-24. maini sõidetakse Euroopa autoralli meistrivõistluste teine etapp Bauhaus Royal Rally of Scandinavia.

Toimetaja: Anders Nõmm

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

