Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar tegi Jaapani kõrgliigas taaskord vinge esituse, kui jäi kolmikduublist kolme resultatiivse söödu kaugusele, aidates sellega lõpetada koduklubi kolmemängulise kaotusteseeria.

Yokohama läks Sendais toimunud mängus juba avaveerandil 13 punktiga juhtima ning võitis poolaja 49:36. Võõrustaja jõudis küll kolmanda veerandi lõpus kahe punkti kaugusele, aga Yokohama spurtis siis 12 vastuseta punktiga eest ära ja vormistas 86:75 (26:15, 23:21, 13:20, 24:19) võidu.

Kaks nädalat tagasi pika vigastuspausi lõpetanud Kotsar veetis platsil 33 minutit ning viskas 11 punkti (kahesed 5/10, vabavisked 1/2), haaras 12 lauapalli ja jagas seitse tulemuslikku söötu. Lisaks jäi tema arvele kaks vaheltlõiget ja kaks blokki.

Yokohama resultatiivseim oli 24 punkti ja kaheksa lauda kogunud ameeriklane Gary Clark, üleplatsimeheks kerkis Sendai ameeriklasest tagamängija Jarrett Culver, kes viskas 29 punkti ja kogus kaheksa lauapalli.

Kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud Yokohama teenis Jaapani kõrgliigas 32 kaotuse kõrvale 26. võidu ning jätkab idakonverentsis seitsmendal real. Yokohama lõpetab oma hooaja kahe järjestikuse kodumänguga, kui järgmisel nädalavahetusel võõrustatakse Kawasaki Brave Thundersit.

Yokohama kindlustaks ühe võiduga idakonverentsis seitsmenda koha, Shibuya Sun Rockers (24-34) jääb kahe võidu kaugusele. Play-off'i pääseb konverentsi neli esimest, Yokohama jääb neljandal kohal asetsevast Alvarkist (39-18) 13 võidu kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo