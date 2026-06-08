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Kotsar sõlmis Yokohamaga lepingupikenduse

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar Autor/allikas: Yokohama B-Corsairs
Korvpall

Jaapani korvpalliklubi Yokohama B-Corsairs teatas, et sõlmis Eesti keskmängija Maik-Kalev Kotsariga järgmiseks hooajaks lepingupikenduse.

29-aastase Kotsari hooaeg jäi tänavu lühikeseks, sest tsenter lõpetas pika vigastuspausi alles hooaja lõpus. Kümnes mängus Jaapani kõrgliigas näitas ta aga taset, kogudes keskmiselt 31,8 minutiga 12,4 punkti, 9,1 lauapalli, 4,1 korvisöötu, ühe vaheltlõike ja 0,9 blokki.

"Mul on hea meel, et saan jätkata oma teekonda Yokohamaga ja viimase kahe hooaja jooksul tehtud tööd edasi teha. Olen klubile, tiimikaaslastele tänulik usalduse eest, ootan põnevusega meie edasist koostööd," sõnas eestlane klubi pressiteate vahendusel, kes tänas ka toetajaid. "Võitleme koos, et järgmisel hooajal veelgi suuremat edu saavutada."

Yokohama teenis tänavu Jaapani kõrgliigas põhiturniiril 26 võitu ja 34 kaotust, idakonverentsi seitsmendana aga play-off'i ei jõutud. Peatreenerina jätkab Soome meeste koondise juhendaja Lassi Tuovi, treenerite pingil istub ka Eesti koondise endine peatreener Jukka Toijala.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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