Barcelona alistanud Valencia tuli teist korda Hispaania korvpallimeistriks

Seeria esimese kohtumise ühe punktiga kaotanud Valencia võitis järgmised kaks mängu ning saavutas neljandas mängus poolajapausiks 12-punktilise edu. Kodupubliku ees mänginud Barcelona jõudis kolmandal veerandil veel kaheksa punkti kaugusele, aga Valencia vastas sellele 10:1 spurdiga ning vormistas lõpuks 108:84 (26:23, 21:12, 35:29, 26:20) võidu.

Tegemist on klubi ajaloo teise Hispaania meistritiitliga, karikat tõsteti ka 2016-17 hooajal. Mullu saadi Madridi Realilt finaalis null-kolm kaotus.

Finaalseeria parimaks mängijaks valiti Dominikaani Vabariigi tagamees Jean Montero, kes viskas viimases kohtumises 23 punkti, lisades veel kolm lauapalli, kolm korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Ameeriklane Kameron Taylor lisas omalt poolt 21 silma ja viis lauda. Barcelona resultatiivseim oli 26 punkti visanud Kevin Punter.

Põhiturniiril 25 võidu ja üheksa kaotusega teiseks tulnud Valencia alistas veerandfinaalis Bilbao kaks-null ning lülitas seejärel konkurentsist Henri Drelli koduklubi Badalona Joventuti.