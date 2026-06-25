X!

Barcelona alistanud Valencia tuli teist korda Hispaania korvpallimeistriks

Korvpall
Valencia korvpalliklubi
Valencia korvpalliklubi Autor/allikas: Valencia Basket Club
Korvpall

Mullu Hispaania korvpalli kõrgliigas hõbeda võitnud Valencia korvpalliklubi tegi tänavu vigade paranduse ning teenis kolmapäeva õhtul finaalseerias Barcelona üle otsustava võidu.

Seeria esimese kohtumise ühe punktiga kaotanud Valencia võitis järgmised kaks mängu ning saavutas neljandas mängus poolajapausiks 12-punktilise edu. Kodupubliku ees mänginud Barcelona jõudis kolmandal veerandil veel kaheksa punkti kaugusele, aga Valencia vastas sellele 10:1 spurdiga ning vormistas lõpuks 108:84 (26:23, 21:12, 35:29, 26:20) võidu.

Tegemist on klubi ajaloo teise Hispaania meistritiitliga, karikat tõsteti ka 2016-17 hooajal. Mullu saadi Madridi Realilt finaalis null-kolm kaotus.

Finaalseeria parimaks mängijaks valiti Dominikaani Vabariigi tagamees Jean Montero, kes viskas viimases kohtumises 23 punkti, lisades veel kolm lauapalli, kolm korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Ameeriklane Kameron Taylor lisas omalt poolt 21 silma ja viis lauda. Barcelona resultatiivseim oli 26 punkti visanud Kevin Punter.

Põhiturniiril 25 võidu ja üheksa kaotusega teiseks tulnud Valencia alistas veerandfinaalis Bilbao kaks-null ning lülitas seejärel konkurentsist Henri Drelli koduklubi Badalona Joventuti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:57

Barcelona alistanud Valencia tuli teist korda Hispaania korvpallimeistriks

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

24.06

Henri Veesaar ei osutunud NBA draft'i avavoorus valituks Uuendatud

23.06

Kapten Peemot jätkab Keila ridades

23.06

Eesti korvpallinoored hakkavad valmistuma A-divisjoni EM-iks

23.06

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

22.06

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

22.06

Gregor Kuuba pikendas Bigbank/Kaleviga lepingut

22.06

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

22.06

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

videod

sport.err.ee uudised

10:57

Barcelona alistanud Valencia tuli teist korda Hispaania korvpallimeistriks

10:22

Tšehhi EuroMoto etapile suunduv Soomer: nagu läheks koju

09:45

TÄNA OTSE | E-alagrupis selgub lõplik paremusjärjestus

09:11

Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

08:35

Jegers alustas golfi individuaalsel EM-il esikümnes

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

07:37

Mehhiko sammus hooga 32 hulka, edasipääsuga üllatas Lõuna-Aafrika Uuendatud

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

24.06

Mahutšihh pikendas Horvaatias võiduseeriat

24.06

Neel pidi paarilisega veerandfinaalis kaotusega leppima

24.06

Welco kasvatas edu esiliiga tipus

24.06

Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

24.06

Tänak istub Rooma linnarallil Toyota nullauto rooli

24.06

ROK avab kõikidele olümpiasportlastele mõeldud stipendiumifondi

loetumad

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

24.06

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

24.06

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

24.06

Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

24.06

Otse-eetri pahameel maksis ajakirjanikule MM-i töö

07:37

Mehhiko sammus hooga 32 hulka, edasipääsuga üllatas Lõuna-Aafrika Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo