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Kotsar: nagu näha, on vaja veel tööd teha

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis - Läti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis - Läti korvpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidas Unibet Arenal kontrollmängu Lätiga ning teenis vägeva otsustava veerandi toel lõunanaabri üle 88:78 võidu.

29-aastane Kotsar naasis Jaapani kõrgliiga hooaja lõpus platsile ning sai reedel esimest korda alates eelmise aasta suvest esindada ka rahvuskoondist. Läti vastu sai ta 21 ja poole minutiga kirja üheksa punkti, kuus korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja ühe lauapalli. "Hea tunne oli, hea oli sõprade ja meeskonnakaaslastega koos mängida," sõnas tsenter.

Eesti eest üleplatsimeheks kerkinud Stefan Vaaks kiitis Kotsarit ning ütles, et temasugune tark keskmängija teeb ka mängujuhtide elu lihtsamaks. Kotsar oli Läti vastu tavapäraselt terav, kas ta on õlavigastuse seljataha jätnud?

"Konditsioon on enam-vähem. Nagu näha, on vaja veel tööd teha. Aga üldiselt on see nii hea kui olla saab," sõnas ta.

Jaapanis sai ta mängida hooaja viimases kümnes kohtumises ja ütles, et sai sellega kätte mingi mängutunde. "Töö käib, aga on vaja veel teha," lisas Kotsar.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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