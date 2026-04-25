Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu

Laupäeva esimesel kiiruskatsel võttis Toyota viisikvõidu, kui parimat kiirust näitas Elfyn Evans. Talle järgnesid Solberg (+0,1), Ogier (+1,7), Takamoto Katsuta (+2,8) ja Sami Pajari (+4,0). Hyundai piloodid Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville said vastavalt kuuenda (+6,2) ja seitsmenda koha (+7,4).

10. kiiruskatsel tuli Evans võitjaks 2,5-sekundilise eduga Solbergi ees. Fourmaux'l õnnestus Toyotade viisikvõit ära rikkuda, kuid ta edestas ainult Pajarit. Lõunapausile eelnenud 28,9 km pikkusel 11. katsel teenis Toyota jälle viisikvõidu, aga seekord näitas Evansi asemel kiireimat minekut Solberg, kes oli Ogier'st vaid 0,1 sekundit nobedam.

Pärastlõunastel kordusläbimistel ei kaotanud Solberg ühelgi katsel Ogier'le aega: 12. ja 14. katsel edestas ta prantslast vastavalt 0,1 ja 1,4 sekundiga, keskmisel katsel lõpetasid mehed täpselt sama ajaga ning jagasid katsevõitu.

"Olen homsele mõeldes põnevil: lõpuks ometi mõned uued katsed. Seepärast ju siin olemegi; kui me seda võitlust ei naudiks, võiksime sama hästi ka koju jääda," kommenteeris Ogier. Põnevat võitlust ootab ka Solberg: "Keenias oli meil palju halba õnne ja Horvaatia oli minu süü, aga ma ei paanitse teda taga ajades. Neli pikka katset on veel sõita ja kõik on võimalik."

Laupäevase võistluspäeva järel jätkab Toyota viisikjuhtimisega: Ogier edestab Solbergi 3,8, Evansit 21,9 ning Pajarit 52,7 sekundiga; Katsuta kaotab viiendana 1.03,1. Neile järgnevad omakorda kolm Hyundai meest: Adrien Fourmaux (+1.54,5) on kuues, Dani Sordo (+2.26,3) seitsmes ning Thierry Neuville (+2.28,3) kaheksas.

Rally2 autode arvestuses jätkasid Robert Virves ja Romet Jürgenson hommikuga võrreldes sarnases tempos ja ühelgi katsel esikümmet ei ohustanud. Jürgenson kaotab Yohan Rosselile 2.44,6 ja on 15. kohal, Virves 3.00,4 ja on Rally2 arvestuses 17.