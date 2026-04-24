Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

Thierry Neuville
Thierry Neuville Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Kaks aastat tagasi autoralli maailmameistriks tulnud Thierry Neuville väljendas taaskord oma pettumust ning ütles Kanaari saarte rallil, et Hyundai auto ei jõua Toyotale järele.

Neuville sai neljapäeval Kanaari saarte ralli testikatsel kirja paremuselt seitsmenda aja ning jäi õhtusel publikukatsel kaheksandaks ning rääkis Belgia ringhäälingule, et võistkond pole suutnud Toyotaga vahet vähendada.

"See on raske. Saime testikatse esimese läbimise järel jälle valus hoobi, kahjuks ime ei sündinud," ütles Neuville. "Vahe Toyotaga on eelmise aastaga võrreldes veelgi suurem. Eks ootasimegi seda, aga natuke ikkagi lootsime. Olen õnnelik, et lootust veel on, muidu poleks üldse mõtet."

Toyota on võitnud tänavu kõik neli rallit, teistest tiimidest on ainsana pjedestaalile pääsenud Neuville'i tiimikaaslane Adrien Fourmaux, kes pälvis karmil Keenia rallil teise koha. Neuville sai Monte Carlos viienda, Rootsis seitsmenda ja Keenias 12. koha, Horvaatias pidi ta katkestama.

"Ma ei tunne end autos mugavalt, mind ei häiri rehvid, vaid tasakaal. Töötame nädalavahetuse jooksul selle kallal, aga peame endalt küsima, milliseid riske tasub võtta," jätkas belglane. "Kellega me võistleme? Fordidega? Tiimikaaslastega? Muidugi tahame hea ralli teha ja sõitu nautida, aga äkki peaksime juba kruusarallidele keskenduma."

Pärast Kanaari saarte mõõduvõttu rändab MM-sari Portugali kruusale, siis toimub Jaapanis veel asfaldiralli, aga hooaja teises pooles sõidetakse peamiselt kruusal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo