Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

Sel nädalavahetusel rändab autoralli MM-sari Kanaari saartele, kus neljapäevases testikatses näitas kiireimat minekut rootslane Oliver Solberg (Toyota). Hooaja viiendal rallil osaleb ka kaks eestlast, Romet Jürgenson (M-Sport Ford) oli testikatsel Robert Virvesest (Škoda) nobedam.

Solberg sai esimesel läbimisel ajaks 4.09,6, millega oli kõige kiirem, aga lihvis sellelt teise läbimisega veel 2,7 sekundit ning jäi 4.06,9-ga esikohale. Toyota lõpetas testikatse viisikjuhtimisega: paremuselt teine aeg jäi MM-sarja üldliider Takamoto Katsutale (4.07,4), esikolmikusse mahtus veel Sebastien Ogier (4.07,6), järgnesid Sami Pajari (4.07,7) ja Elfyn Evans (4.08,0).

Viie Toyota masina järel lõpetasid Hyundaid: kuues koht jäi Adrien Fourmaux'le (4.10,3), seitsmes koht Thierry Neuville'ile (4.10,7) ning kaheksas Dani Sordole (4.12,6), kelle jaoks on see tänavuse hooaja esimene ralli. M-Sport Fordi iirlased said üheksanda ja kümnenda koha: Josh McErlean sai ajaks 4.14,2 ning Jon Armstrong 4.15,6.

Rally2 autode seas oli kiireim itaallane Roberto Dapra (Škoda), kes sai ajaks 4.18,3 ning üldarvestuses 11. koha. Romet Jürgenson oli klassi kuues (4.19,8), Robert Virves sai Rally2 masinate seas 11. aja (4.21,1). Mõlemad eestlased sõidavad Kanaari saartel väljaspool WRC2 arvestust.

Esimene kiiruskatse saab alguse neljapäeva õhtul kell 20.05.