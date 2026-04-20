Glinka piirdus ühe mänguga

Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 178.) kaotas Savannah's toimuval Challenger 75 turniiril avaringis.

Kolmandana asetatud eestlane pidi pisut kauem kui kaks tundi kestnud kohtumises tunnistama ameeriklase Stefan Kozlovi (ATP 256.) 6:2, 6:3 paremust.

Glinka alustas kohtumist kiire servimurdega, kuid vastane murdis kohe vastu ja suutis veel ühe murde toel haarata 4:1 eduseisu. Teine sett algas vastastikuste servimurretega ning otsustavaks sai kaheksas kaheksas geim, kus Kozlov murdis uuesti Glinka pallingu.

Glinka realiseeris kogu matši peale 12 murdevõimalusest vaid kolm ning sai 14 äralöögi kõrval kirja koguni 51 lihtviga. Kõikidest mängitud punktidest võitis Glinka 61 ja Kozlov 81.

Samal teemal

tenniseuudised

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

20.04

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

20.04

Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

20.04

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

18.04

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

18.04

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

18.04

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

17.04

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

17.04

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

15.04

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

multimeedia

sport.err.ee uudised

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

20.04

ETV spordisaade, 20. aprill

20.04

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20.04

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

20.04

Robin Koolist sai kolmekordne Grand Slami võitja

20.04

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

20.04

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

20.04

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

20.04

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

20.04

Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

20.04

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

20.04

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

20.04

Eesti golfimeeskond lõpetas Sotograndes kuuendana, Kivi seitsmes

loetumad

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

20.04

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

20.04

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

19.04

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

