Glinka piirdus ühe mänguga

Glinka realiseeris kogu matši peale 12 murdevõimalusest vaid kolm ning sai 14 äralöögi kõrval kirja koguni 51 lihtviga. Kõikidest mängitud punktidest võitis Glinka 61 ja Kozlov 81.

Glinka alustas kohtumist kiire servimurdega, kuid vastane murdis kohe vastu ja suutis veel ühe murde toel haarata 4:1 eduseisu. Teine sett algas vastastikuste servimurretega ning otsustavaks sai kaheksas kaheksas geim, kus Kozlov murdis uuesti Glinka pallingu.

Kolmandana asetatud eestlane pidi pisut kauem kui kaks tundi kestnud kohtumises tunnistama ameeriklase Stefan Kozlovi (ATP 256.) 6:2, 6:3 paremust.

