Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

Hispaanlane oli lähedal kaotusele kahes setis, sest Korda sai seisul 5:4 servida kohtumise võidule. Paraku kaotas ta oma pallingugeimi nulliga ja lisas teise järjestikuse servigeimi veel takkapihta.

Otsustavas setis kujunes võtmekohaks seitsmes geim, kus Korda tuli 0:30 kaotusseisust välja ja suutis hispaanlase veel korra murda. Kümnendas geimis realiseeris ta teise matšpalli.

Kokkuvõttes oli tegemist siiski tasavägise kohtumisega, sest kogupunktidega jäi ameeriklane peale suhteliselt napilt (101:97), aga samas oli tema tugevus kindlasti serv, sest Korda nimele jäi tervelt tosin ässa ja mitte ainsatki topeltviga.

22-aastane hispaanlane võitis Miami Openi 2022. aastal, aga pole pärast seda enam finaali jõudnud. Eelmisel aastal tuli reketid pakkida lausa teise ringi järel.

Naiste maailma esireketil Arina Sabalenkal aga probleeme polnud - kolmandas ringis sai ta jagu ameeriklannast Caty McNallyst (WTA 72.) 6:4, 6:2. Hea õhtu oli ka lätlannal Jelena Ostapenkol (WTA 24.), kes lülitas konkurentsist maailma seitsmenda reketi Jasmine Paolini 5:7, 6:2, 7:5.