X!

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
Tennis

Miamis jätkuval tennise Mastersil langes juba kolmandas ringis konkurentsist maailma esinumber Carlos Alcaraz, kes jäi alla ameeriklasele Sebastian Kordale (ATP 36.) 3:6, 7:5, 4:6.

Hispaanlane oli lähedal kaotusele kahes setis, sest Korda sai seisul 5:4 servida kohtumise võidule. Paraku kaotas ta oma pallingugeimi nulliga ja lisas teise järjestikuse servigeimi veel takkapihta.

Otsustavas setis kujunes võtmekohaks seitsmes geim, kus Korda tuli 0:30 kaotusseisust välja ja suutis hispaanlase veel korra murda. Kümnendas geimis realiseeris ta teise matšpalli.

Kokkuvõttes oli tegemist siiski tasavägise kohtumisega, sest kogupunktidega jäi ameeriklane peale suhteliselt napilt (101:97), aga samas oli tema tugevus kindlasti serv, sest Korda nimele jäi tervelt tosin ässa ja mitte ainsatki topeltviga.

22-aastane hispaanlane võitis Miami Openi 2022. aastal, aga pole pärast seda enam finaali jõudnud. Eelmisel aastal tuli reketid pakkida lausa teise ringi järel.

Naiste maailma esireketil Arina Sabalenkal aga probleeme polnud - kolmandas ringis sai ta jagu ameeriklannast Caty McNallyst (WTA 72.) 6:4, 6:2. Hea õhtu oli ka lätlannal Jelena Ostapenkol (WTA 24.), kes lülitas konkurentsist maailma seitsmenda reketi Jasmine Paolini 5:7, 6:2, 7:5.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

09:00

22.03

Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

22.03

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

22.03

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

20.03

Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

20.03

Kaasmaalane lõpetas Swiateki 73-mängulise seeria

19.03

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

19.03

Verinoor prantslane teenis Masters-taseme turniiril esimese võidu

19.03

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

18.03

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

18.03

Johannes Seeman võitis Hiinas napilt

17.03

Kunagine maailma 39. reket sai dopingukaristuse

16.03

Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

16.03

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

15.03

Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:36

Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

09:32

Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

09:00

08:37

Noore poolkaitsja väravad jätsid Arsenali tiitlita

08:12

Lauatennise Eesti meistriteks krooniti taaskord Lehtlaan ja Avameri

22.03

Rooba: olen mänginud viimased kaks hooaega elu parimat hokit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

ETV spordisaade, 22. märts

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

22.03

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

22.03

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

22.03

Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

22.03

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

22.03

Anier: kohtunikud teevad oma tööd, pealtvaatajatele väga huvitav mäng

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

loetumad

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

22.03

Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti Uuendatud

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

LeBron James tõusis NBA ajaloo kõige kogenumaks mängijaks

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

22.03

Max Verstappeni põige kereautodele kulmineerus disklahviga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo