Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

24-aastane Sinner ja viis aastat noorem Fonseca pidasid maha äärmiselt tasavägise matši ning kumbki mees avasetis teist murda ei suutnud. Võitja selgus lõppmängus, kus brasiillasel oli kolm setipalli, aga Sinner tuli 6:3 kaotusseisust välja ja teenis 8:6 võidu.

Teises setis läks maailma teine reket murde toel juhtima 5:2, aga Fonseca toibus ja suutis taas seti lõppmängu viia. Brasiillane juhtis veel 4:3, aga siis pani Sinner paremuse maksma ja vormistas veidi enam kui kahe tunniga 7:6 (6), 7:6 (4) võidu. "Joao on suurepärane mängija, suurepärane talent ja väga jõuline. Ta serv on samuti väga hea," kiitis Sinner vastast. "Võidu võtmeks oli agressiivsus, kaotasin teise seti lõpus hoogu, aga vastane mängis ka imelist tennist."

Indian Wellsis esimest turniirivõitu jahtiv itaallane kohtub veerandfinaalis ameeriklase Learner Tieniga (ATP 27.), kes Alejandro Davidovich Fokina (ATP 19.) 4:6, 6:1, 7:6 (4).

Samas turniiripooles kohtuvad veerandfinaalis veel Alexander Zverev (ATP 4.) ja Arthur Fils (ATP 32.). Zverev alistas ameeriklase Frances Tiafoe (ATP 22.) 6:3, 6:4, Fils kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 9.) 6:3, 7:6 (9).

Naiste turniiril alistas Arina Sabalenka Naomi Osaka 6:2, 6:4 ning esireket kohtub veerandfinaalis 19-aastase kanadalanna Victoria Mbokoga (WTA 10.), kes alistas maailma kuuenda reketi Amanda Anisimova 6:4, 6:1. Austraallanna Talia Gibson (WTA 112.) korraldas suurüllatuse, kui alistas itaallanna Jasmine Paolini (WTA 7.) 7:5, 2:6, 6:1. Gibson läheb veerandfinaalis vastamisi tšehhitar Linda Noskovaga (WTA 14.), kes lubas Alexandra Ealale (WTA 32.) vaid kaks geimi.