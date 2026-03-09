Klaar hooaja avaetapist: Mercedes on teinud kõige parema kodutöö

Eesti aja järgi pühapäeva hommikul tehti algust järjekordse vormel-1 hooajaga ning Mercedes alustas Austraalias kaksikvõiduga. Vormeliekspert Tarmo Klaar külastas ETV spordisaate stuudiot ning rääkis, et Mercedes on uute tehniliste regulatsioonidega kõige paremini sina peale saanud.

2026. aasta vormel-1 MM-hooaeg algas Mercedese domineerimisega: George Russell ja Kimi Antonelli olid kvalifikatsiooni kaks kiireimat ja tegid seda ka põhisõidus. "Põhimõtteliselt saime nii palju teada, et Mercedes oli taas hästi ette valmistanud. Ja Honda tegi seda jälle, taasliitus vormel-1 sarjaga ja üsna kehvasti valmistunult," järeldas Klaar.

Tänavune hooaeg tuleb väga omamoodi põnev, sest sisuliselt kõik tehnilised regulatsioonid on ümber tehtud. "Mindud on sellise vahekorra peale jõuallika osas, et 50 protsenti peab andma edasiliikuva jõu sisepõlemismootor, 50 protsenti elektrimootor," selgitas Klaar. "Varem oli see vahekord 80-20 sisepõlemismootori kasuks."

"Nagu [Austraalia] etapil ka näha oli, osa võistkondi või autosid jäid paiguti elektripuudusse. Elekter sai otsa ja hoog sai ka sirge lõpus. Atraktiivsed möödasõidud olid tihtipeale tingitud sellest, et voolu polnud enam."

Viimasel kahel hooajal on tootjate seas võidutsenud McLareni võistkond, kuid Lando Norris sai hooaja avaetapil viienda koha ja Oscar Piastri pidi soojendusringil katkestama. Kas McLareni valitsusaeg saigi nii kiiresti läbi? "Eks see on alati nii, kui tehnilisi tingimusi muudetakse. Kes kõige paremini tabab ära selle nüansi, mis toimib?" vastas Klaar.

Tarmo Tiisler ja Tarmo Klaar Autor/allikas: ERR

"Sellest hooajast muudeti kõiki tehnilisi tingimusi, see on täiesti pretsenditu vormel-1 ajaloo algusest peale. Tegelikult on see hooaeg alles lapsekingades, kõige parema kodutöö on teinud tänase seisuga Mercedese võistkond," jätkas ekspert. "Aga McLarenil on ka Mercedese jõuallikas. Järelikult pole veel see kombo hästi tööle saanud ja Mercedese enda mehaanikud on paremini seda jõuallikat tundma õppinud ja selle tarkvaraga kõige paremini toime tulnud."

Kui autorallis räägitakse palju sellest, kuidas ala populariseerida, siis vormel-1 on täielik hiiglane ja vallutab aina uusi turge. "Sarjale oleks kõige kasulikum see, kui Cadillac hakkaks võitma. Aga Cadillac on sel hooajal paraku Ferrari klient, mitte komplektne meeskond. Vähemalt kaks hooaega on nad Ferrari klientideks," ütles Klaar. "Aga alati on soodne see, kui keegi peksupoiss on nüüd esirinnas."

"Loomulikult mõeldakse selle peale, mis saab Aston Martinist. Aga paraku on Aston Martin löönud käed Hondaga, kes on kehvasti ette valmistunud," jätkas ekspert. "Eks neid ootusi ja lootusi on palju, aga kui Cadillac oleks väga edukas, lööks Ameerika turg veelgi rohkem õitsele kui ta praegu õitseb tänu Netflixile."

Vormel-1 hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel Shanghais.