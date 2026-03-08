X!

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

Vormelisport
Kimi Antonelli ja George Russell.
Kimi Antonelli ja George Russell. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 hooaja avaetapi Austraalias võitis Mercedese piloot George Russell (1:23.06,801), kes edestas tiimikaaslast Kimi Antonellit (+2,974) ja Charles Leclerci (Ferrari; +15,519).

Esimene suur hetk juhtus enne sõidu algust, kui kodupubliku lemmik Oscar Piastri (McLaren) kaotas soojendusringil kurvist välja tulles oma masina üle kontrolli ja sõitis vastu rajapiiret. Mullu üldarvestuses kolmandal kohal lõpetanud austraallane jäi avariis terveks, aga tema vormel mitte ning ta oli sunnitud katkestama.

Kvalifikatsioonis parimat minekut näidanud Russell ja Antonelli heitlesid sõidu esimeses pooles Leclerci ja tema tiimikaaslase Lewis Hamiltoniga, aga sõidu teises pooles ei saanud Ferrari Mercedese kiirusele vastu. Russelli jaoks oli tegu esimese võiduga Austraalias ja ühtekokku kuuenda triumfiga MM-sarjas.

Esikolmikule järgnesid Hamilton (+16,143), tiitlikaitsja Lando Norris (McLaren; +51,741) ja neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull; +54,617), kes alustas sõitu võistlejaterivi lõpust.

Lisaks Russellile, Hamiltonile ja Norrisele mahtus kaheksa parema hulka veel kaks Briti pilooti, kui seitsmenda koha hõivas Oliver Bearman (Haas) ja kaheksandaks tuli debütant Arvid Lindblad (Racing Bulls). Viimastel punktikohtadel lõpetasid brasiillane Gabriel Bortoleto (Audi) ja prantslane Pierre Gasly (Alpine).

Järgmine MM-etapp sõidetakse tuleval nädalavahetusel Hiinas Shanghai ringrajal.

Toimetaja: Henrik Laever

