F1 sõitjad kohanesid esimestel treeningutel uute mootoritega

Vormelisport
Oscar Piastri
Oscar Piastri Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste sarja hooaja avaetapil Austraalias on peetud kaks esimest vabatreeningut.

Albert Parki ringrajal peetava võistlusel esimesel treeningul näitasid parimat minekut Ferrari piloodid: kiireim oli Charles Leclerc (1.20,267) ja teine Lewis Hamilton (+0,469). Neile järgnesid Red Bulli sõitjad Max Verstappen (+0,522) ja Isack Hadjar (+0,820).

McLareni pilootidest oli parim kuuenda aja välja sõitnud Oscar Piastri (+1,075), kuid valitsev maailmameister Lando Norris tegi vaid seitse ringi ja kaotas Leclercile enam kui nelja sekundiga. Britt kurtis meeskonnale, et käikude alla vahetamine ei toiminud.

Teisel treeningul olid jõujooned aga teistsugused: nüüd näitas parimat minekut Piastri (1.19,729), kellele järgnesid Mercedese piloodid Kimi Antonelli (+0,214) ja George Russell (+0,320). Hamilton ja Leclerc olid neljas ja viies (vastavalt +0,321 ja +0,562). Norris (+1,065) näitas Verstappeni (+0,637) järel seitsmendat aega.

Seejuures aegade võrdluses esikolmikusse murdnud Russell põrkas garaažist välja sõites kokku 18-aastase Arvid Lindbladiga, kes on Racing Bullsi meeskonna uustulnuk. Sestap vajas tema vormel pärast intsidenti ka väikseid parandustöid.

Tänavusel hooajal tuleb sõitjatel kohaneda uute hübriidmootoritega, kus elektrienergia osakaal on senisest palju suurem. See tähendab, et sportlastel on energia kasutamise ja taastamise osas senisest suurem vastutus.

Toimetaja: Siim Boikov

