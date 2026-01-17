X!

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

Foto: Kuvatõmmis
Eesti Autospordiliit jagas laupäeval toimunud galaõhtul auhindu eelmise aasta parimatele pilootidele.

Otse vormel-1 tiimi Alpine'i juurest tuli galale Toivo Asmeri nimelist rändkarikat parimale noorele vormelisõitjale vastu võtma Paul Aron. Lühike jõulupuhkus on juba läbi ning täiesti välja puhata Aron ei saanudki.

"Mõtlesin, et tulen Eestisse, saan siin rahulikult puhata ja trenni teha, aga tulin Eestisse ja jäin kohe haigeks. Mulle tundub, et siin üleüldiselt haigused levisid suhteliselt kiiresti sellel jõulu ja uue aasta perioodil. Nii palju puhata ei saanud, aga eelmine nädal käisime perega suusatamas ja siis olin juba terve ka ja see oli väga tore," rääkis Aron ERR-ile.

Vormel-1 sarja uue hooaja esimese etapini Austraalias on veel aega poolteist kuud, aga tiimidel käib töö juba täie hooga. "Sellest nädalast algaski vähemalt minu jaoks töö uuesti pihta. Tegelikult tiim oli juba eelmisel nädalal tehases tagasi ja töö algas. Aga sel nädalal tegin uue istme 2026. aasta autole, sest on täiesti uus kere ja see kere on teise kujuga," selgitas Aron.

"Algas ka juba simulaatoritöö. Meil on juba kahe nädala pärast esimene test uue autoga, mis on küll privaatne. Aga sellegipoolest on see esimene kord, kui me saame selle uue autoga reaalselt testida ja sõita. Sellepärast on juba praegu simulaatoritöö väga tähtis. Ettevalmistused käivad täie hooga," lisas ta.

Aron ütles, et teeb enda poolt kõik, et juba sellel aastal pääseda vormel-1 rooli täiskohaga. "Mis ma saan garanteerida on see, et samamoodi nagu eelmine aasta, ma panustan enda poolt kõik, et see võimalus tuleks. Sel aastal on nii palju uut – täiesti uued reeglid, täiesti uued autod. Enamus sõitjatel lõpeb selle aasta lõpus leping. See tähendab, et tulemas on palju muutusi. Sellepärast on väga tähtis praeguses perioodis olla pildis, teha tubli tööd. Ja kui mingi võimalus tekib, siis kahe käega sellest kinni võtta."

Kas ja kuidas mõjutab Aronit Jack Doohani lahkumine tiimist? "Sel aastal olen ma selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet. Mina isiklikult teadsin juba niikuinii, et Jack tiimist lahkub. Otseselt see minu jaoks midagi ei muutnud, aga see aasta nagu eelminegi olen mina prioriteet ja kõige rohkem pannakse rõhku, et mind ette valmistada. Et kui midagi peaks juhtuma ühe sõitjaga või siis kui nad otsustavad, et nad ei ole oma sõitjatega rahul, et siis mina oleksin kohe seal valmis ja positsiooni üle võtmas," ütles Aron.

Juba viiendat korda valiti aasta kardisportlaseks 20-aastane Markus Kajak, kes mullu võitis Euroopa meistrivõistlustel hõbeda. "Ise jäin [hooajaga] üpriski rahule. Aasta alguses oli teada, et tuleb raske, sest me muutsime kardi brändi. Eks ikka võtab natuke aega, et harjuda ja kohaneda. Aga juba esimesel võistlusel oli piisavalt kohaneda saadud ja lahkusime poodiumiga. Siis oli tsipa raskem paar võistlust. Euroopa meistrivõistlusteks saime asjad korda," sõnas Kajak.

Möödunud aastal sai Kajak ennast esmakordselt proovile panna autode ringrajasõidus, kus ta näeb ka oma tulevikku. "Praegu on karditiimiga leping seotud, jätkan kardis veel ja siis Porsche võistlused on väikese küsimärgi all, aga loodame, et saame need ka kuidagi teoks teha," selgitas ta. "Tahaks mõlemat korraga teha. Aga kui valiku peaks langetama, siis see oleks kindlasti Porsche kasuks praegu."

Toimetaja: Henrik Laever

