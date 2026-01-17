VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

Cadillac korraldas reedel Silverstone'i ringrajal treeningsessiooni, mille jooksul tutvustati esimest korda Ferrari ajamil liikuvat autot. Lõpuks viis meeskond ka võistlusauto esimest korda shakedown'ile, kui Sergio Perez paar ringi tegi ja tiim autot filmida sai.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

USA tiim oli auto katnud musta värviga ning avalikustab tänavuse hooaja välimuse alles veebruari alguses Super Bowli reklaamiga.

"Täna oli üks tõeliselt imeline päev. Kõik peaksid tundma suurt uhkust selle üle, et tegime tiimina esimesed ringid ära. Oleme teinud nii palju tööd, et siia punkti jõuda ja mootorispordi ajalugu teha. Me saame ja peaksimegi seda hetke nautima, aga ma tunnen veelgi suuremat motivatsiooni," sõnas Perez pressiteate vahendusel. "Ma tahan uuesti rooli taha istuda ja miile koguda, see oli alles algus!"

Perezi kõrval istub Cadillaci rooli soomlane Valtteri Bottas, reservsõitjatena kaasati hiinlane Zhou Guanyu, ameeriklane Colton Herta, prantslane Simon Pagenaud, brasiillane Pietro Fittipaldi ja põhja-iirlane Charlie Eastwood.

"Tegime [reedel] tiimina ajalugu, kui viisime esmakordselt Cadillaci F1 auto rajale. Checo (Sergio Perez - toim) sõitis esimesed ringid ja auto sõitis sujuvalt," rääkis Bottas. "Olen terve tiimi üle uhke, see oli väga eriline hetk. Esimene päev on tehtud, nüüd on vaja edasi töötada."

Cadillac plaanib autodesse oma ajami paigutada 2029. aasta hooajaks, seni sõidetakse Ferrari mootoriga. Järgmisena minnakse rajal jaanuari lõpus Barcelonas toimuval testisõidul.