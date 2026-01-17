X!

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

Vormelisport
Sergio Perez (Cadillac)
Sergio Perez (Cadillac) Autor/allikas: Cadillac Communications
Vormelisport

Tuleval hooajal vormel-1 sarjaga liituv Cadillaci võistkond jõudis suure verstapostini, kui USA võistkond tegi Silverstone'i ringrajal autoga esimese testisõidu.

Cadillac korraldas reedel Silverstone'i ringrajal treeningsessiooni, mille jooksul tutvustati esimest korda Ferrari ajamil liikuvat autot. Lõpuks viis meeskond ka võistlusauto esimest korda shakedown'ile, kui Sergio Perez paar ringi tegi ja tiim autot filmida sai.

USA tiim oli auto katnud musta värviga ning avalikustab tänavuse hooaja välimuse alles veebruari alguses Super Bowli reklaamiga.

"Täna oli üks tõeliselt imeline päev. Kõik peaksid tundma suurt uhkust selle üle, et tegime tiimina esimesed ringid ära. Oleme teinud nii palju tööd, et siia punkti jõuda ja mootorispordi ajalugu teha. Me saame ja peaksimegi seda hetke nautima, aga ma tunnen veelgi suuremat motivatsiooni," sõnas Perez pressiteate vahendusel. "Ma tahan uuesti rooli taha istuda ja miile koguda, see oli alles algus!"

Perezi kõrval istub Cadillaci rooli soomlane Valtteri Bottas, reservsõitjatena kaasati hiinlane Zhou Guanyu, ameeriklane Colton Herta, prantslane Simon Pagenaud, brasiillane Pietro Fittipaldi ja põhja-iirlane Charlie Eastwood.

"Tegime [reedel] tiimina ajalugu, kui viisime esmakordselt Cadillaci F1 auto rajale. Checo (Sergio Perez - toim) sõitis esimesed ringid ja auto sõitis sujuvalt," rääkis Bottas. "Olen terve tiimi üle uhke, see oli väga eriline hetk. Esimene päev on tehtud, nüüd on vaja edasi töötada."

Cadillac plaanib autodesse oma ajami paigutada 2029. aasta hooajaks, seni sõidetakse Ferrari mootoriga. Järgmisena minnakse rajal jaanuari lõpus Barcelonas toimuval testisõidul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

13.01

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

16.12

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

10.12

Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

08.12

Maailmameister Norris: hakkasin viimastes kurvides värisema

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

06.12

Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

06.12

Verstappen võitis kvalifikatsiooni, aga vajab MM-tiitliks Norriselt abi

06.12

Norris oli hooaja viimases treeningus Verstappenist nobedam

05.12

Toyotast saab Haasi vormelimeeskonna nimisponsor

05.12

Aron näitas Abu Dhabi GP vabatreeningul korralikku tempot

03.12

Aron saab hooaja viimasel etapil veel korra Alpine'i autoga sõita

02.12

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

sport.err.ee uudised

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

12:18

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

11:08

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

10:40

TÄNA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb?

10:11

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

09:37

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

09:00

TÄNA OTSE | Teatesõidus säranud Eesti mehed lähevad rajale sprindisõidus

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

loetumad

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

16.01

Leedu paar jäi rütmitantsus esimesena väikese medalita Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse

09:00

TÄNA OTSE | Teatesõidus säranud Eesti mehed lähevad rajale sprindisõidus

15.01

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo