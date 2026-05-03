Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

Vormeliekspert Tarmo Klaar rääkis ETV spordistuudios, et valitsevat maailmameistrit Lando Norrist on veel vara maha kanda, sest ka paar aastat tagasi leidis McLaren end just Miami GP-l. Küll on 19-aastane Kimi Antonelli võimeline juba tänavu triumfeerima.

"Paljud võistkonnad on kõvasti kodutööd teinud, justkui oleks olukord läinud tasavägisemaks - aga suurt midagi muutunud ei ole võrreldes esimeste etappidega," rääkis Klaar pühapäeval ETV spordistuudios. "Jätkuvalt toimub selline üksteisest mööda jõudmine; kellel kuna aku tühjaks saab, siis konkurent mööda läheb. Eks see selline arvutimäng paraku jätkuvalt on."

Pühapäevase Miami GP võitis Mercedese 19-aastane piloot Kimi Antonelli, kellele on see juba kolmandaks järjestikuseks võiduks. Hooaega nukralt alustanud valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren) sai teise koha.

"McLaren alustas ka paar aastat tagasi hooaega väga-väga kehvasti, siis oli Miami GP pöördepunkt," meenutas Klaar. "Nüüd oli sisuliselt viis nädalat puhkust, kõik said kõvasti kodutööd teha. Sellele rajale toodi ka palju uuendusi. Kaks võistkonda kas ei toonud üldse või tõid väga vähe, üks neist oli Mercedes."

Selle vormelihooaja algusele on tugevalt tooni andnud uued tehnilised regulatsioonid, mis on elektrimootorite osakaalu senisest tähtsamaks muutnud. Neljakordne maailmameister Max Verstappen ütles märtsi lõpus kriitiliselt, et reeglid panevad teda mõtlema karjääri lõpetamisele, ka Klaari sõnul on need harjumatud.

"Ma olen ka vanem kui maakera, ma ei harju paljude asjadega ära," viskas Klaar nalja. "Täna tuli minu jaoks väga rõõmus uudis: FIA president Mohammed Ben Sulayem ütles, et vähemalt 2031. aastast lõppeb see praegune jama ära ja kasutusele võetakse taas V8 sisepõlemismootorid ja natuke ka elektrit. Mis vahekorras see olema saab, ei tea."

Toimetaja: Anders Nõmm

Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

