Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina
Vormel-1 maailmameistrivõistluste sarja avaetapil Austraalias hõivasid parima stardirea Mercedese piloodid George Russell (1.18,518) ja Kimi Antonelli (+0,293).
Nad olid otsustavatel hetkedel teistest selgelt nobedamad. Karjääri kõrgeima stardikoha sõitis välja pühapäeval Albert Parki ringrajal kolmandana teele minev Isack Hadjar (Red Bull; +0,785), kuid tema kuulus meeskonnakaaslane Max Verstappen põrutas esimesel sessioonil auto üle kontrolli kaotanuna vastu barjääri ja aega kirja ei saanudki.
Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set!— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 #F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl
Eelmisel hooajal domineerinud McLareni sõitjad lähevad Charles Leclerci (Ferrari; +0,809) järel teele kolmandast reast: Oscar Piastri viiendana (+0,862) ja valitsev maailmameister Lando Norris kuuendana (+0,957). Norrise esitust segas ka kokkupõrge ilmselt Antonelli masinast tulnud jahutusseadmega.
Lando Cooling Fan #F1 #AusGP pic.twitter.com/ojSK8fBTPV— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Vormel-1 MM-sari alustab sel nädalalõpul oma 77. hooaega. Märtsist detsembrisse kestvasse sarja on planeeritud 24 osavõistlust, kuigi aprillis toimuvad etapd Lähis-Idas on sattunud küsimärgi alla. Võrreldes eelmise hooajaga on lisandunud 2024. aastal Sauberi omandanud Audi ja uue tulijana Cadillac.
George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2!— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Here's the full classification from Quali #F1 #AusGP pic.twitter.com/xS2qNswzAb
Toimetaja: Siim Boikov