Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

Nad olid otsustavatel hetkedel teistest selgelt nobedamad. Karjääri kõrgeima stardikoha sõitis välja pühapäeval Albert Parki ringrajal kolmandana teele minev Isack Hadjar (Red Bull; +0,785), kuid tema kuulus meeskonnakaaslane Max Verstappen põrutas esimesel sessioonil auto üle kontrolli kaotanuna vastu barjääri ja aega kirja ei saanudki.

This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 #F1 #AusGP

Eelmisel hooajal domineerinud McLareni sõitjad lähevad Charles Leclerci (Ferrari; +0,809) järel teele kolmandast reast: Oscar Piastri viiendana (+0,862) ja valitsev maailmameister Lando Norris kuuendana (+0,957). Norrise esitust segas ka kokkupõrge ilmselt Antonelli masinast tulnud jahutusseadmega.

Vormel-1 MM-sari alustab sel nädalalõpul oma 77. hooaega. Märtsist detsembrisse kestvasse sarja on planeeritud 24 osavõistlust, kuigi aprillis toimuvad etapd Lähis-Idas on sattunud küsimärgi alla. Võrreldes eelmise hooajaga on lisandunud 2024. aastal Sauberi omandanud Audi ja uue tulijana Cadillac.