X!

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

Vormelisport
George Russell
George Russell Autor/allikas: SCANPIX / AP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste sarja avaetapil Austraalias hõivasid parima stardirea Mercedese piloodid George Russell (1.18,518) ja Kimi Antonelli (+0,293).

Nad olid otsustavatel hetkedel teistest selgelt nobedamad. Karjääri kõrgeima stardikoha sõitis välja pühapäeval Albert Parki ringrajal kolmandana teele minev Isack Hadjar (Red Bull; +0,785), kuid tema kuulus meeskonnakaaslane Max Verstappen põrutas esimesel sessioonil auto üle kontrolli kaotanuna vastu barjääri ja aega kirja ei saanudki.

Eelmisel hooajal domineerinud McLareni sõitjad lähevad Charles Leclerci (Ferrari; +0,809) järel teele kolmandast reast: Oscar Piastri viiendana (+0,862) ja valitsev maailmameister Lando Norris kuuendana (+0,957). Norrise esitust segas ka kokkupõrge ilmselt Antonelli masinast tulnud jahutusseadmega.

Vormel-1 MM-sari alustab sel nädalalõpul oma 77. hooaega. Märtsist detsembrisse kestvasse sarja on planeeritud 24 osavõistlust, kuigi aprillis toimuvad etapd Lähis-Idas on sattunud küsimärgi alla. Võrreldes eelmise hooajaga on lisandunud 2024. aastal Sauberi omandanud Audi ja uue tulijana Cadillac.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

06.03

F1 sõitjad kohanesid esimestel treeningutel uute mootoritega

31.01

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

17.01

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

13.01

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

16.12

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

10.12

Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

08.12

Maailmameister Norris: hakkasin viimastes kurvides värisema

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

06.12

Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

06.12

Verstappen võitis kvalifikatsiooni, aga vajab MM-tiitliks Norriselt abi

06.12

Norris oli hooaja viimases treeningus Verstappenist nobedam

sport.err.ee uudised

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

11:11

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

10:07

TÄNA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu?

09:53

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava?

09:38

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal ühisstardist sõidus?

09:23

TÄNA OTSE | Kellest saab Tondirabas esitantsupaar?

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

08:04

TÄNA OTSE | Premium liiga avapaugu annavad tiitlikaitsja ja uustulnuk

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

06.03

ETV spordisaade, 6. märts

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

loetumad

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust Uuendatud

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

06.03

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

06.03

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

06.03

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo