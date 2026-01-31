Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

Esmaspäevast reedeni väldanud testinädalal veetis Barcelona ringrajal kõige rohkem aega Mercedese tiim, kes saatis oma auto enam kui 500 ringile. Neljapäeval sai George Russell (Mercedes) kirja aja 1.16,445 ja see püsis tipus kuni viimase päeva viimaste tundideni, mil Lewis Hamilton (Ferrari) seda 0,097 sekundi võrra lihvis (1.16,348).

Reedel näitasid head minekut ka valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; 1.16,594) ja Charles Leclerc (Ferrari; 1.16,653).

Testisõidud toimusid suletud uste taga ning võistkonnad valmistuvad hooajaks, kui võetakse kasutusele uued regulatsioonid. Ajamid on nüüd pooleldi hübriidid, lisaks muudeti kütuseid. Autode kered on väiksemad ja kitsamad, aga peaksid olema märkimisväärselt kiiremad.

"Päris palju on muutunud, aga kui see kõik kohale jõuab, tundub see ka õige," ütles Mercedese piloot Russell. "Fännide vaatenurgast saab näha põnevamaid võidusõite ja negatiivsed asjaolud, mida me võib-olla tunneme, välja ei paista. Aga eks me saame ka ajas paremaks."

"Üldiselt saab selle üle õnnelik olla, et autod on väiksemad. Ma olin küll 2017. aastal suuremate autode toetaja, just väljanägemise tõttu, aga nendega sõites said aru, et need olid lihtsalt liiga suured. Nüüd võib neid lihtsalt lahedateks masinateks pidada," lisas Russell.

Järgmine testinädal toimub Bahreinis 11.-13. veebruarini, hooaeg algab Austraalias 8. märtsil.