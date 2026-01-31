X!

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: Scuderia Ferrari HP
Vormelisport

Reedel tõmmati joon alla vormel-1 MM-sarja aasta esimesele testisõidule ning nädala jooksul paistis enim silma Mercedese masin, aga kiireimat ringiaega näitas seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton.

Esmaspäevast reedeni väldanud testinädalal veetis Barcelona ringrajal kõige rohkem aega Mercedese tiim, kes saatis oma auto enam kui 500 ringile. Neljapäeval sai George Russell (Mercedes) kirja aja 1.16,445 ja see püsis tipus kuni viimase päeva viimaste tundideni, mil Lewis Hamilton (Ferrari) seda 0,097 sekundi võrra lihvis (1.16,348).

Reedel näitasid head minekut ka valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; 1.16,594) ja Charles Leclerc (Ferrari; 1.16,653).

Testisõidud toimusid suletud uste taga ning võistkonnad valmistuvad hooajaks, kui võetakse kasutusele uued regulatsioonid. Ajamid on nüüd pooleldi hübriidid, lisaks muudeti kütuseid. Autode kered on väiksemad ja kitsamad, aga peaksid olema märkimisväärselt kiiremad.

"Päris palju on muutunud, aga kui see kõik kohale jõuab, tundub see ka õige," ütles Mercedese piloot Russell. "Fännide vaatenurgast saab näha põnevamaid võidusõite ja negatiivsed asjaolud, mida me võib-olla tunneme, välja ei paista. Aga eks me saame ka ajas paremaks."

"Üldiselt saab selle üle õnnelik olla, et autod on väiksemad. Ma olin küll 2017. aastal suuremate autode toetaja, just väljanägemise tõttu, aga nendega sõites said aru, et need olid lihtsalt liiga suured. Nüüd võib neid lihtsalt lahedateks masinateks pidada," lisas Russell.

Järgmine testinädal toimub Bahreinis 11.-13. veebruarini, hooaeg algab Austraalias 8. märtsil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

12:52

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

17.01

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

13.01

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

16.12

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

10.12

Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

08.12

Maailmameister Norris: hakkasin viimastes kurvides värisema

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

06.12

Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

06.12

Verstappen võitis kvalifikatsiooni, aga vajab MM-tiitliks Norriselt abi

06.12

Norris oli hooaja viimases treeningus Verstappenist nobedam

05.12

Toyotast saab Haasi vormelimeeskonna nimisponsor

05.12

Aron näitas Abu Dhabi GP vabatreeningul korralikku tempot

sport.err.ee uudised

13:13

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

12:52

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

12:26

Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

11:56

Vonni treener: ettevalmistus olümpiaks jätkub

11:23

Vastuolulisele Cortina köisraudteele pole veel kabiine paigaldatud

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:13

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

09:47

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

09:16

Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

08:38

Kuuba ja Kilk jõudsid Eesti meistrivõistlustel kolme finaali

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

06:51

Saalijalgpalli EM-i esimesed veerandfinaalid mängitakse Riias ja Kaunases

00:07

Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

30.01

ETV spordisaade, 30. jaanuar

30.01

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

loetumad

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

30.01

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

30.01

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

30.01

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

30.01

Põlve vigastanud mäesuusatäht viidi haiglasse: minu OM-unistus pole läbi Uuendatud

30.01

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo