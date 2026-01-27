X!

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

Vormelisport
Audi vormel-1 võistlusauto
Audi vormel-1 võistlusauto Autor/allikas: Formula One
Vormelisport

Esmaspäeval tehti Barcelona ringrajal algust vormel-1 aasta esimese testinädalaga ning avapäeval käisid rajal ka MM-sarjaga liituvad Audi ja Cadillaci võistkonnad.

Vormel-1 sari on Barcelona ringraja terveks nädalaks hõivanud ning võistkonnad saavad kuni reedeni oma tänavuse hooaja autosid testida. Testinädalal kihutatakse küll suletud uste taga, aga nii palju infot on välja tulnud, et esmaspäeval käis rajal 11 tiimist seitse.

McLaren ja Ferrari jätsid esmaspäeval auto garaaži, Aston Martin liitub nädala teises pooles. Williams jätab testinädala sootuks vahele ja nokitseb auto kallal koduses garaažis.

Muuhulgas käis rajal ka sel hooajal MM-sarjaga liituv Audi, kuid meeskond pidi juba pärast 27 ringi päevale joone alla tõmbama. "Tegime hommikul päris head tööd, proovisime erinevaid seadistusi, katsetasime asju ja kõik liikus õiges suunas," sõnas Gabriel Bortoleto.

"Aga see on ikkagi testisõit ja igasuguseid asju võib juhtuda. Eeldasimegi, et leiame mõne probleemi ja leidsime nii mõnegi, mis lõpetasid meie päeva juba hommikul. Väga palju rajal olla ei saanudki," lisas nukker brasiillane. "Loodetavasti leiame need jamad üles nüüd ja mitte hooaja käigus. Loodetavasti saan järgmistel päevadel veel ringe kirja."

Lisaks tegi ringe Cadillaci võistkond, rooli taga istusid nii soomlane Valtteri Bottas kui Sergio Perez. "Oleme siin, et vigu otsida ja tundub, et kõigil tiimidel oli mingeid probleeme. Nüüd ongi vaja need ära lahendada ja iga päevaga aina paremini sõita. Aga suures pildis on hea lihtsalt autoga sõita," sõnas soomlane. "Autod on kindlasti erinevad. Need on kergemad, kurvides käituvad teisiti. Eriti, kui kiirus on suur."

Portaal motorsport.com kirjutas, et kuigi ametlikult aegasid ei mõõdetud, oli kiireimaks meheks esmaspäeval Red Bulli Isack Hadjar, kes edestas George Russellit (Mercedes). Kõige kauem oli rajal Esteban Ocon (Haas), uue autoga jäid eriti rahule Mercedese Russell ja Andrea Kimi Antonelli. "Erinevate seadistustega harjumine võtab aega, kõik on erinev. Aga auto on väga hea, sellega on hea sõita. Ajami poolelt on asjad mõistagi teistsugused, aga kõik on tehtav," ütles Antonelli.

Järgmised testisõidud peetakse Bahreinis, esimesed kolm sõitu toimuvad 11.-13. veebruarini ning järgmised 18.-20. veebruarini. Hooaja esimene põhisõit toimub 8. veebruaril Austraalias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

