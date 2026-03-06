Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

Malõgina murdis avasetis 2:1 juhtima, aga kaotas siis kaks oma servigeimi ega suutnud ülejäänud seti jooksul iseenda nelja murdevõimalust ära kasutada. Teine sett algas sarnase stsenaariumiga, kus Malõgina murdis 2:1 juhtima, aga mängu lõpp kuulus kogenud vastasele.

Hetkel maailma edetabelis teise saja lõppu vajunud 35-aastane Barthel on karjääri parematel hetkedel kuulunud ka 30 tugevama hulka. 2017. aastal Austraalia lahtistel neljandasse ringi jõudnud Barthel on võitnud karjääri jooksul ka neli WTA turniiri.

Omavahel on tegemist tuttavate vastastega, kes läksid vastamisi viiendat korda. Kaks esimest mängu kuulusid Barthelile, aga tunamullu oktoobris sai Malõgina vaid kaheksa päeva jooksul temast kaks korda jagu.

Helsingi turniiri varasemates ringides alistas Malõgina ka ungarlanna Adrienn Nagy (WTA 654.) 6:0, 6:2 ja slovakitar Viktoria Hruncakova (WTA 217.) 6:3, 6:1.