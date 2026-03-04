Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

Karl Roosnata kohtumist alustanud Mistra suutis Rasmus Otsa tõrjete ning Alvar Soikka väravate abil 10. minutiks 5:2 ette asuda. Seejärel oli Tapa pingi peal Elmu Koppelmanni puudumisel peatreeneri rolli täitnud Kaspar Lees sunnitud aja maha võtma. Mõlema meeskonna tehnilised vead hoidsid vahe samana ning 22. minutiks särasid tablool numbrid 11:8.

Perioodi lõpus oli Mistra Rauno Kopli topelt eemaldamise ja Vahur Oolup kaheminutilisele karistuse tõttu kokku kuus minutit vähemuses ning Tapa suutis Marcus Rätteli kuue värava abil vähendada kaotusseisu kahele väravale (13:11).

Teist poolaega alustas teravamalt Mistra, kes asus 19:13 juhtima. Sellele järgnes aga Kopli punane kaart, mis tõi Tapa korraks 43. minutiks ka kolme värava kaugusele. Lähemale aga Tapa ei saanud ning Mistra kindlustas Patrick Padjuse kuue ja Aron Leppiku ning Serhii Orlovskyi viie tabamuse abil endale 29:22 võidu.

Neljapäeval jätkub käsipalli meistriliiga kahe kohtumisega. Kolmandal positsioonil asuv Viljandi HC võõrustab võiduta jätkavat HC Viimsi/Alexelat ning liidermeeskond Põlva Serviti võtab kodus vastu neljandal kohal asetseva HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi.

Tabeliseis: 1. Serviti 31 punkti, 2. Mistra 25 p, 3. Viljandi 17 p, 4. Kehra 14 p, 5. Tapa 9 p, 6. Viimsi 2 p.