Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

Autoralli maailmameistrivõistluste etapil Rootsis juhib viimase võistluspäeva eel Elfyn Evans (Toyota), kes edestab tiimikaaslasi Takamoto Katsutat (+13,3) ja Sami Pajarit (+25,4).

Koduradadel kihutav Oliver Solberg (Toyota) on neljas (+58,4). Temast ei jää kaugele ka Hyundai sõitjad Esapekka Lappi (+1.09,5) ja Adrien Fourmaux (+1.17,7).

Reedel lõpetas Evans teisena, aga tõusis liidriks kohe esimese laupäevase katse järel. Solberg parandas päevaga oma positsiooni kahe võrra, möödudes Hyundai sõitjatest.

Pühapäeval jääb sõita veel kolm kiiruskatset.

WRC2 arvestuses hoidis Romet Jürgenson (Ford) kuuendat kohta, aga sõitis 12. kiiruskatsel teelt välja ja jättis päeva pooleli. Tema ja kaardilugejaga on siiski kõik korras.