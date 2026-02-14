X!

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

Autoralli
Elfyn Evans - Romet Jürgenson
Elfyn Evans - Romet Jürgenson
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste etapil Rootsis juhib viimase võistluspäeva eel Elfyn Evans (Toyota), kes edestab tiimikaaslasi Takamoto Katsutat (+13,3) ja Sami Pajarit (+25,4).

Koduradadel kihutav Oliver Solberg (Toyota) on neljas (+58,4). Temast ei jää kaugele ka Hyundai sõitjad Esapekka Lappi (+1.09,5) ja Adrien Fourmaux (+1.17,7).

Reedel lõpetas Evans teisena, aga tõusis liidriks kohe esimese laupäevase katse järel. Solberg parandas päevaga oma positsiooni kahe võrra, möödudes Hyundai sõitjatest.

Pühapäeval jääb sõita veel kolm kiiruskatset.

WRC2 arvestuses hoidis Romet Jürgenson (Ford) kuuendat kohta, aga sõitis 12. kiiruskatsel teelt välja ja jättis päeva pooleli. Tema ja kaardilugejaga on siiski kõik korras.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

