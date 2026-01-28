Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

Tiitlit kaitsnud prantslased jäid kohe esimesel poolajal tagaaja rolli. Viimane viigiseis oli tablool 7:7, mispeale viskas Saksamaa neli väravat järjest ja kuigi teisel poolajal jõudis Prantsusmaa mitmel puhul ühe tabamusele kaugusele, siis enamat ei suudetud.

Eelmisest kümnest EM-ist ehk alates 2006. aastast on Prantsusmaa vaid kolmel korral poolfinaalist välja jäänud. Neist eelmine juhtus 2020. aastal, kui kolmest korraldajast kaks - Norra ja Rootsi - olid samad, kes seekord.

Saksamaa koondise jaoks tähendas võit küll poolfinaali jõudmist, aga vahegrupis esimeseks tulekut mitte, sest Taani oli parem Norrast 38:24 (19:16). Kolmandas viimase vooru mängus alistas Portugali koondis Hispaania 35:27 (16:12).

See tähendab, et esimese vahegrupi võitis kaheksa punktiga Taani ja samuti kaheksa punkti teeninud Saksamaa läks poolfinaali teisena. Portugali (5) viimase vooru võit kergitas nad kolmandaks ja viienda koha mängule. Prantsusmaa (4) turniir on läbi, nagu ka Norra (3) ja Hispaania (2) oma.

Teisest vahegrupist tagasid tänu viimase vooru võitudele koha poolfinaalis Horvaatia ja Island. Horvaatia oli parem Ungarist 27:25 (13:15) ja Island alistas Sloveenia 39:31 (18:16). Võõrustaja Rootsi sai küll suure 34:21 (14:12) võidu Šveitsi üle, aga see neid enam ei aidanud.

Horvaatia kogus kaheksa punkti. Nii Island kui ka Rootsi said seitse silma, aga omavahelises mängus oli Island koguni kaheksa väravaga üle. Neljas oli Sloveenia (4), viies Ungari (2) ja kuues Šveits (2).

Reedel, 30. jaanuaril toimuvates poolfinaalides lähevad vastamisi Taani - Island ja Horvaatia - Saksamaa. Samal päeval selgitavad viienda koha omaniku Portugal ja Rootsi.