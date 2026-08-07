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Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti laskuritele kaks kulda

Laskmine
Eesti võidukas püstolinaiskond.
Eesti võidukas püstolinaiskond. Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Tehvandil ja Elvas toimuvad sel nädalal Põhjamaade meistrivõistlused laskespordis. Võistluste esimesel päeval selgusid võitjad neidude ja noormeeste spordipüstoli ja 50m püssi 3 asendi harjutustes.

Esimesel võistluspäeval said Eesti laskurid kaheksa medalit, neist kaks kuldset. 
Põhjamaade meistriks tuli neidude püstolivõistkond koosseisus Dana Vassel, Emili Uudeküll, Lisell Väljak spordipüstoli harjutuses uut Eesti juunioride rekordit tähistava 1680 silmaga. Eesti võit oli selles harjutuses väga kindel, teise koha saavutas Rootsi võistkond 1641 silmaga ja kolmas oli Taani 1617 silmaga.

Individuaalselt sai Lisell Väljak viienda koha, Emili Uudeküll oli seitsmes ja Dana Vassel kaheksas.

Esikoha saavutas ka Eesti püssinaiskond koosseisus Varvara Rogaten, Olesja Issatšenkova, Jekaterina Issatšenkova 3 asendi harjutuses 1721 silmaga. Teise koha sai Norra naiskond 1714 silmaga ja kolmanda koha Soome 1690 silmaga.

Individuaalselt võitis selles harjutuses Varvara Rogaten hõbemedali finaaltulemusega 347 silma, jäädes alla vaid Norra laskurile Aurora Misfjordile, kelle tulemuseks oli 350,6 silma. Jekaterina Issatšenkova sai viienda ja Olesja Issatšenkova seitsmenda koha. 

Kolm medalit said Eesti laskurid noormeeste spordipüstoli harjutuses. Lepo Jonuks sai finaalis 24 tabamusega teise koha ning Ragnar Puio saavutas 20 tabamusega kolmanda koha. Esikoha võitis Rootsi laskur Emil Thomsson 29 tabamusega. Ott Ottisaar pälvis kaheksanda koha.

Võistkondlikult võitis Eesti koosseisus Lepo Jonuks, Ott Ottisaar, Ragnar Puio selles harjutuses hõbemedali 1668 silmaga. Esikoha sai Rootsi 1695 silmaga.

Noormeeste 3 asendi püssiharjutuses teenis Kaspar Pettai finaaltulemusega 322,9 kolmanda koha. Kristjan Kahre oli seitsmes ja  Robin Kahre lõpetas 14. kohal.

Võistkondlikult tuli Eesti võistkond koosseisus Kaspar Pettai, Kristjan Kahre, Robin Kahre hõbemedalile tulemusega 1678 silma. Võidu teenis Taani meeskond 1689 silmaga.

Põhjamaade meistrivõistlused kestavad laupäevani.

Toimetaja: Henrik Laever

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