Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

Taani käsipallikoondis
Taani käsipallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Maximilian Koch
Skandinaavias toimuvatel käsipalli Euroopa meistrivõistlustel pole enam ühtegi täiseduga võistkonda, sest kodupubliku ees mänginud Taani alistas esmaspäeval Saksamaa ning kindlustas sellega edasipääsu poolfinaali.

Nii Taani kui Saksamaa olid võitnud vahegrupis esimesed kaks kohtumist ning avapoolaeg lõppes võõrustaja 13:12 eduga, aga teisel poolajal läksid taanlased kolmega juhtima ning viskasid seejärel neli vastuseta väravat, minnes juhtima 23:16.

Saksamaa jõudis siis veel korra nelja tabamuse kaugusele, aga Pariisi olümpiavõitja Taani lõpetas kindlalt ning realiseeris 31:26 (13:12) võidu, millega kerkisid esimeses vahegrupis esikohale ning kindlustasid koha poolfinaalis.

Mathias Gidsel ja Simon Pytlick sahistasid sakslaste võrku kaheksal korral, Emil Jakobsen lisas võidumängus neli tabamust. Saksamaa resultatiivseim oli kuus väravat visanud Renars Uscins. Taanlased mängisid rünnakul agressiivsemalt ning tegid kokku 50 pealeviset, sakslased kümme tükki vähem.

Nii Taanil kui Saksamaal on kuus punkti, aga omavaheline seeria on mõistagi võõrustaja poole kaldu. Poolfinaalidesse liiguvad edasi vahegrupi kaks parimat.

Kolmandal kohal jätkav Prantsusmaa minetas esmaspäeval hea võimaluse punktilisa teenida, kui grupi viimane Hispaania teenis vägeva 36:32 (20:14) võidu. Prantsusmaal on neli punkti, Hispaania jätkab kahega kuuendal kohal. Nende kahe vahele mahuvad veel Norra ja Portugal, kes mängisid esmaspäeval välja 35:35 (18:17) viigi ning on kogunud kolm punkti.

Vahegrupi kohtumistega lõpetatakse teisipäeval ja kolmapäeval, mil Prantsusmaal on veel võimalus Saksamaa alistada.

Poolfinaalid ja viienda koha mäng toimuvad 30. jaanuaril, finaal ja pronksimäng 1. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

