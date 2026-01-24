X!

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustik

Kreete Verlin püstitas kergejõustiku talvistel Eesti karikavõistlustel Tallinnas uue Eesti rekordi naiste 60 meetri tõkkejooksus, ületades oma senise tippmargi ühe sajandikuga.

Lasnamäe kergejõustikuhallis toimunud võistlustel tegi parima tulemuse Kreete Verlin, kes püstitas tõkkesprindis uue Eesti rekordi ajaga 8,05 sekundit. Tulemus on sajandiku võrra parem tema mullusest rahvusrekordist, vaid kolm sajandikku jäi puudu sise-MM-i normatiivist.

"Tegelikult esimesest tõkkest või juba tõkkele peale jooksust ma sain aru, et ma sain palju parema stardi, kui Soomes. Võib-olla lõpp jäi natuke passiivseks, aga ma olen väga-väga rahul," ütles Verlin ERR-ile.

U-18 vanuseklassi maailmarekordiomanik teivashüppes Allika Inkeri Moser ületas karikavõistlustel kõrguse 4.20. Nädal tagasi Luksemburgis suutis ta 20 sentimeetrit kõrgemale hüpata. Tulemusega 4.40 juhib ta U-20 hooaja edetabelit. Erki Noole õpilane nentis, et seekordne tulemus jäi hoojooksu taha.

"Praegu jäi selgelt puudu hoojooksu kiirusest, kui ma hüppasin sama teibaga, mis Luksemburgis, siis seekord ma ei saanud selle teibaga piisavalt kiiresti joosta, et see edasi liiguks," märkis Moser.

Robert Kompus jäi teivashüppes viie sentimeetri kaugusele isikliku rekordi ületamisest. Kolmandal katsel ületas ta kõrguse 5.45, mis tähistab hooaja tippmarki. Järgmisena latile pandud kõrgus 5.55 jäi sel korral alistamata.

"Järgmine teibas jäi puudu. Arvasin, et suudan sama teibaga järgmise kõrguse üle hüpata, aga oleksin võinud vahetada," sõnas Kompus.

Naiste 60 meetri sprindis oli parim Miia Ott, kes sai kirja tulemuse 7,55. Aeg jäi mõne päeva tagusele Tamperes joostud 7,48-le alla seitsme sajandikuga. Tema isiklik tulemus on 7,45 sekundit.

"7,55 on päris hea tulemus. Võib-olla olen see talv tõesti natuke aeglasemalt alustanud, aga tegelikult treeningud näitavad, et tehnikat ja kõike on. Lihtsalt kuidagi seda kokku panna ei ole see talv väga õnnestunud," avaldas Ott.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

23.01

Eesti kergejõustiku tipud panevad end nädalavahetusel Lasnamäel proovile

21.01

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

19.01

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

17.01

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

14.01

Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

12.01

Selgusid uue aasta esimesed kergejõustiku Eesti meistrid

12.01

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

08.01

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

29.12

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

26.12

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

18.12

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

18.12

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

sport.err.ee uudised

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Endrekson sõudmise järelkasvust: tööd on palju

24.01

ETV spordisaade, 24. jaanuar

24.01

Nabi tuli õlaprobleemi kiuste Eesti meistriks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

24.01

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

24.01

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

24.01

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

24.01

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

24.01

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

24.01

Franzoni läheb enne kodust olümpiat aina paremasse vormi

24.01

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo