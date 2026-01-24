Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

Lasnamäe kergejõustikuhallis toimunud võistlustel tegi parima tulemuse Kreete Verlin, kes püstitas tõkkesprindis uue Eesti rekordi ajaga 8,05 sekundit. Tulemus on sajandiku võrra parem tema mullusest rahvusrekordist, vaid kolm sajandikku jäi puudu sise-MM-i normatiivist.

"Tegelikult esimesest tõkkest või juba tõkkele peale jooksust ma sain aru, et ma sain palju parema stardi, kui Soomes. Võib-olla lõpp jäi natuke passiivseks, aga ma olen väga-väga rahul," ütles Verlin ERR-ile.

U-18 vanuseklassi maailmarekordiomanik teivashüppes Allika Inkeri Moser ületas karikavõistlustel kõrguse 4.20. Nädal tagasi Luksemburgis suutis ta 20 sentimeetrit kõrgemale hüpata. Tulemusega 4.40 juhib ta U-20 hooaja edetabelit. Erki Noole õpilane nentis, et seekordne tulemus jäi hoojooksu taha.

"Praegu jäi selgelt puudu hoojooksu kiirusest, kui ma hüppasin sama teibaga, mis Luksemburgis, siis seekord ma ei saanud selle teibaga piisavalt kiiresti joosta, et see edasi liiguks," märkis Moser.

Robert Kompus jäi teivashüppes viie sentimeetri kaugusele isikliku rekordi ületamisest. Kolmandal katsel ületas ta kõrguse 5.45, mis tähistab hooaja tippmarki. Järgmisena latile pandud kõrgus 5.55 jäi sel korral alistamata.

"Järgmine teibas jäi puudu. Arvasin, et suudan sama teibaga järgmise kõrguse üle hüpata, aga oleksin võinud vahetada," sõnas Kompus.

Naiste 60 meetri sprindis oli parim Miia Ott, kes sai kirja tulemuse 7,55. Aeg jäi mõne päeva tagusele Tamperes joostud 7,48-le alla seitsme sajandikuga. Tema isiklik tulemus on 7,45 sekundit.

"7,55 on päris hea tulemus. Võib-olla olen see talv tõesti natuke aeglasemalt alustanud, aga tegelikult treeningud näitavad, et tehnikat ja kõike on. Lihtsalt kuidagi seda kokku panna ei ole see talv väga õnnestunud," avaldas Ott.