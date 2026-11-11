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Lapsed ihkavad TV 10 sarja särke ja medaleid

TV10 Olümpiastarti
Foto: ERR
TV10 Olümpiastarti

11. novembril aastal 1971 ehk täpselt 55 aastat tagasi jõudis ETV ekraanile TV 10 Olümpiastarti sarja esimene saade võistlustest. Noortesarja 56. hooaeg, mis algas piirkondlike eelvõistlustega, kulmineerub suvel finaaliga Pärnus.

TV 10 Olümpiastarti sarja pikas ajaloos on see alles teine kord, kui finaal toimub Pärnus. Sarja 56. hooaeg kulmineerub uue aasta 9.-10. juunil mitmevõistlusega Pärnu rannastaadionil. See on kergejõustikutreener Romet Mihkelsi sõnul noortele heaks stiimuliks, sest sisehooajal Pärnu hallis suuri võistlusi läbi viia ei saa.

"Arvestades, et meil on siin nii väike hall - meil talvel ühtegi normaalset ja suurt võistlust siin Pärnus ei olegi -, siis iga võistlus, mis tuleb suvel meile Rannastaadionile külla, on tervitatav," sõnas Mihkels ERR-ile. "Lapsed võtavad selle suure rõõmuga omaks, et saavad suvel pere ees võistelda. Kindlasti väga positiivne uudis oli see, et Pärnusse finaal tuleb."

Finaali eel on neli vabariikliku etappi, kuhu pääseb piirkondlike eelvõistluste kaudu. Maakondlike etappide alavõitjad saavad arbuusipunase TV 10 sarja särgi. Kergejõustikuliidu presidendi Madis Kallasega uue hooaja särki demonstreerinud 12-aastane Art Aleksander Tatter on püstitas sel aastal mitu rekordit sarjas ja tuli teravaid läbimurdeid näidateks Eesti noorte meistriks korvpallis.

"Mängin TalTechis ja ma arvan, et kuna ma olen kiire, mis on tulnud kergejõustikust, siis läbimurded on head. Lähen korvi alla," ütles ta.

Treenerist isa Ahto Tatteri sõnul on sarja rekordipoisi eeskujuks Martin Paasoja, kes võitis TV 10 diplomeid ja kasvas Eesti koondise tasemel korvpalluriks.

"Martin oli ka noorema hea kergejõustiklane ja selles mõttes natukene paralleeli tõmmates Art üritab ka kahel rindel, nii korvpalli kui kergejõustiku teha ja ma ise julgustan ka teda, et ikkagi võib mitut ala korraga harrastada," lausus isa Tatter.

TV 10 etappidele on oodatud 10-14 aastased erinevate spordialade treeningutel käivad noored, aga ka poisid ja tüdrukud, kelle spordirõõm piirdub kehalise kasvatuse tundidega.

Sarja peakorraldaja Silvi Kask saatis kastidesse pakitud auhinnad maakondadesse laiali. 11. kuni 27. novembrini toimuvad maakondlikud eelvõistlused, kus parimaid tunnustatakse spetsiaale kuld-, hõbe- ja pronksmedali ning sarja särgiga.

"Oi, neid särke näeb trennis pidevalt, eriti just väikestel. Kes ikka särgi selga saab, siis käiakse trennis, käiakse koolis. See igakord seljas neil," kirjeldas Mihkels. "See särk on kindlasti asi, mille üle nad uhkust tunnevad. Ja medal samamoodi."

"Kui see medalite jagamine pihta hakkas, siis lastel oli väga suur elevus, et selline erimedal ja erikujundusega medal auhinnaks on. Need on kaks asja, mis laste poolt on väga hästi vastu võetud."

Esimene vabariiklik etapp on 5. detsembril Võrus ja jõuab saatena ka teleekraanile.

Toimetaja: Siim Boikov

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