Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

Kergejõustik
Kreete Verlin ja Diana Suumann
Kreete Verlin ja Diana Suumann Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Kreete Verlin parandas teisipäeval Tšehhis Ostravas toimuval kergejõustikugalal 60 meetri tõkkejooksus taas Eesti rekordit.

Üle-eelmisel pühapäeval Tallinnas talvistel Eesti karikavõistlustel enda nimel olnud Eesti rekordit ühe sajandikuga parandanud Verlin kärpis teisipäeval tippmargist veel kaks sajandikku. Uueks Eesti rekordiks on nüüd 8,03.

Pärastlõunal oma poolfinaalis kõigepealt 8,05 jooksnud ehk rekordit korranud Verlin sai kõrgetasemelises finaalis 8,03-ga viienda koha. Esikoha teenis poolatar Pika Skrzyszowska maailma hooaja edetabeli parima tulemusega 7,80, talle järgnesid ameeriklanna Alaysha Johnson (7,88) ja põhjanaaber Lotta Harala (7,96).

Allika Inkeri Moser kordas naiste teivashüppes oma hooaja parimat tulemust, kui tegi neli õnnestunud hüpet ja sai üle 4.40-st.

Toimetaja: Anders Nõmm

