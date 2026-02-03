Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

Üle-eelmisel pühapäeval Tallinnas talvistel Eesti karikavõistlustel enda nimel olnud Eesti rekordit ühe sajandikuga parandanud Verlin kärpis teisipäeval tippmargist veel kaks sajandikku. Uueks Eesti rekordiks on nüüd 8,03.

Pärastlõunal oma poolfinaalis kõigepealt 8,05 jooksnud ehk rekordit korranud Verlin sai kõrgetasemelises finaalis 8,03-ga viienda koha. Esikoha teenis poolatar Pika Skrzyszowska maailma hooaja edetabeli parima tulemusega 7,80, talle järgnesid ameeriklanna Alaysha Johnson (7,88) ja põhjanaaber Lotta Harala (7,96).

Allika Inkeri Moser kordas naiste teivashüppes oma hooaja parimat tulemust, kui tegi neli õnnestunud hüpet ja sai üle 4.40-st.