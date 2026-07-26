EMV rekordiga võidutsenud Mülla: olen enda kohta rohkem õppinud

Euroopa meistrivõistluste normi juba talvisel sisehooajal täitnud Mülla tegi tulemuse poolest oma karjääri parima võistluse Euroopas. Kõrgus 4.55 alistus esimesel katsel. Pärast seda läks ta ründama ka uut Eesti rekordit 4.65.

"Ma arvan, et see on see enesekindluse tagasi saamine. USA-st tagasi tulles sai enesekindlus mingisuguse löögi. Siis ei saanud samat hüpet tagasi, aga nüüd trennid on läinud hästi ja arvan, et olen ise rohkem puhanud. Praegu on kõik täitsa hästi," rääkis Mülla ERR-ile. "Olen enda kohta nii palju rohkem õppinud, kuidas midagi teha, kuidas näiteks taastuda paremini. Teen pikemaid puhkepäevi, et keha taastuks, et venitaks EM-ini välja, kus võiks tulla elu parim tulemus," lisas ta.

Viola Hambidge vajas veel üht kiiret jooksu, et tõusta edetabeli põhjal Euroopa meistrivõistlustele pääsejate nimekirja. Tõketega staadioniringi läbis ta ajaga 56,16. Hiljuti joostud Eesti rekordist jäi puudu vaid 16 sajandikku.

"Mul jäi [parem tulemus] viimasesse tõkkesse, aga tunne oli hea ja see, et see täna ära ei tulnud, motiveerib rohkem ja annab isu juurde. Küll tuleb järgmine kord," sõnas Hambidge. "Eesmärk oli kiiresti joosta ja ma arvan, et sain päris hästi sellega hakkama. Võtsin ennast oma kodustaadionil kokku."

200 meetri jooksus Euroopa meistrivõistluste pääset jahtiv Henri Sai astus eesmärgile sammukese lähemale, joostes võiduajaks 20,95. Mõne sajandiku röövis vastutuul 1,4 meetrit sekundis. "Olen väga rahul. Suutsin punktitabelis enda kohta natukene parandada. Kahjuks ilmaolud olid sellised, et väga palju paremat aega ei saanud joosta," rääkis Sai.

Karmen Bruus ületas kõrgushüppes välishooaja tippmargi 1.85 ja Liisa-Maria Lusti hüppas kaugust 6.36. Hans-Christian Hausenbergi võidutulemuseks kaugushüppes jäi seekord 7.68. Tänavuste juunioride MM-i üks medalisoosikuid – 18-aastane kettaheitja Sten-Erik Iir võitis oma teise Eesti meistritiitli tulemusega 58.85.

Kümnevõistluse valitsev Euroopa meister Johannes Erm, kes sel aastal mitmevõistlust teinud pole ja üksikaladelgi vähe startinud, hüppas kõrgust 1.95 ja tõukas kuuli 13.87. Samuti Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Rasmus Roosleht heitis ketast 46.76 ja hüppas kaugust 7.24.