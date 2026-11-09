Konkurendi viimane hüpe jättis Vuksi noorte olümpial medalita

Vuks tegi oma parima hüppe kolmandas voorus, kui sai kirja 5.64. Selle tulemusega hoidis ta kuni kuuenda vooruni kokkuvõttes kolmandat kohta, aga siis hüppas austerlanna Deborah Achleitner 5.72 ja kukutas eestlanna neljandale kohale. Vuks sooritas järgmisena viimast hüpet, kuid katse mõõtmisele ei läinud.

Kuldmedali võitis itaallanna Poko Silvia Canape 5.92-ga ning hõbemedalile tuli marokolanna Maria Saadi 5.89-ga.

Andro Jürisson sai 110 meetri tõkkejooksus oma poolfinaalis ajaga 13,95 kolmanda koha. Õhtuses finaalis saavutas Jürisson ajaga 13,70 neljanda koha. Esikolmiku moodustasid jamaikalane Marquies Page (12,95), hiinlane Shijie Chen (13,40) ja lõuna-aafriklane Enrique Bosch (13,45).