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Eesti kümnevõistlejate kange konkurent keskendub OM-il kaugushüppele

Kergejõustik
Simon Ehammer
Simon Ehammer Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Kergejõustik

Kahekordne mitmevõistluse sisemaailmameister Simon Ehammer teatas, et võtab kümnevõistlusest pausi ning keskendub Los Angelese olümpiamängudel kaugushüppele.

26-aastane šveitslane on seitsmevõistluses tulnud kahekordseks sisemaailmameistriks ning ta viis tänavu Götzises oma kümnevõistluse isikliku ja Šveitsi rekordi 8778 punktini, ent ühtlasi on ta ka suurepärane kaugushüppaja.

2022. aastal Eugene'is kaugushüppe MM-pronksi võitnud Ehammer sai mais Götzises kirja kümnevõistluse sisest maailmarekordit tähistava 8.51, millega on siiani Miltiadis Tentoglou järel maailma hooaja edetabelis teisel kohal.

"Pärast pikki kuid põhjalikke arutelusid, analüüse ja vaagimist olen jõudnud Los Angelese olümpiamänge silmas pidades tähtsa otsuseni," kirjutas Ehammer sotsiaalmeedias. "Võistlusgraafiku tõttu ei saa ma osaleda nii kümnevõistluses kui kaugushüppes ja kuigi otsus oli keeruline, küsisime lihtsa küsimuse: millisel alal oleks mul parem võimalus täita peamine eesmärk ehk võita olümpiakuld?"

"Iga aspekti kaaludes oleme otsustanud, et Los Angelese olümpiatsüklis valmistun täielikult vaid kaugushüppele. Kümnevõistlus on mind vorminud nii sportlase kui persoonina, see on mulle andnud mu karjääri ilusamaid hetki, aga annan endale lihtsalt parima võimaluse täita sportlase ülim eesmärk. See ei tähenda mu karjääri lõppu mitmevõistlejana, küll aga tähendab seda, et ma ei osale ühelgi mitmevõistlusel Los Angelese olümpiamängudeni. Mis pärast seda saab, selgub 2028. aasta hooaja lõpus," lisas Ehammer.

Los Angelese olümpiamängudel toimub kümnevõistlus 16. ja 17. juulil. Meeste kaugushüppe kvalifikatsioonivõistlus algab 16. juulil kohaliku aja järgi kell 14, samal ajal toimub aga ka kümnevõistluse kuulitõuge.

Toimetaja: Anders Nõmm

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