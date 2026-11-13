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Seitsmevõistluse EM-hõbe sai kaheaastase võistluskeelu

Kergejõustik
Auriana Lazraq-Khlass
Auriana Lazraq-Khlass Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Kergejõustik

Kergejõustiku puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU on Prantsusmaa mitmevõistlejale Auriana Lazraq-Khlassile dopingureeglite rikkumise eest määranud 22 kuu pikkuse võistluskeelu.

27-aastane Lazraq-Khlass jäi eelmisel aastal veebruarist novembrini kolmel korral dopinguametnikele kättesaamatuks. Kahe esimese eksimuse vastu prantslanna ei protesteerinud, küll tegi seda kolmanda eksimuse puhul, kui ütles, et järgmise päeva asukohainfot muutes tekkis süsteemis viga ja muutus hoopis sama päeva info.

AIU distsiplinaarkomisjon määras Lazraq-Khlassile 22 kuu pikkuse ehk maksimumilähedase võimaliku võistluskeelu. "Kuigi ei tundu, et Lazraq-Khlass üritas meelega testimist vältida, näitas ta üles hooletust ja ettevaatamatust," kirjutas AIU teates.

2024. aastal Roomas isikliku rekordi 6635 punktiga Euroopa meistrivõistluste hõbemedalile tulnud prantslanna saab taas võistelda 2028. aasta jaanuaris.

Toimetaja: Anders Nõmm

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