Seitsmevõistluse EM-hõbe sai kaheaastase võistluskeelu

27-aastane Lazraq-Khlass jäi eelmisel aastal veebruarist novembrini kolmel korral dopinguametnikele kättesaamatuks. Kahe esimese eksimuse vastu prantslanna ei protesteerinud, küll tegi seda kolmanda eksimuse puhul, kui ütles, et järgmise päeva asukohainfot muutes tekkis süsteemis viga ja muutus hoopis sama päeva info.

AIU distsiplinaarkomisjon määras Lazraq-Khlassile 22 kuu pikkuse ehk maksimumilähedase võimaliku võistluskeelu. "Kuigi ei tundu, et Lazraq-Khlass üritas meelega testimist vältida, näitas ta üles hooletust ja ettevaatamatust," kirjutas AIU teates.

2024. aastal Roomas isikliku rekordi 6635 punktiga Euroopa meistrivõistluste hõbemedalile tulnud prantslanna saab taas võistelda 2028. aasta jaanuaris.