Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

Mülla ületas 4.10, 4.25 ja 4.40 esimesel katsel, 4.50 oli kolmandal katsel lähedal, aga paraku veel ei alistunud. Kvalifikatsiooninorm oli 4.55, aga 12 paremat selgus juba 4.50 peal ja seega polnud vaja 4.55 hüppama minnagi. 4.50 ületas seitse naist, Mülla jagas kvalifikatsioonis kaheksandat kohta.

"Mingisugune pingelangus on ikka, miinimumeesmärk on täidetud, aga see ei tähenda, et ma nüüd siin peatun ja lähen loorberitele. Finaal on kahe päeva pärast ja tuleb minna täiega panema," ütles Mülla ERR-ile.

"Kõik kuni 4.50-ni olid väga head katsed ja olin väga rahul nendega. 4.50 peal tuli väga pikk ootamine sisse, esimene katse oligi selline, et jalad võib-olla ei olnud lahti joostud, oli natuke istumist liiga pikalt," kirjeldas Mülla. "Teine katse oli kohe palju-palju parem, aga teivas jäi pehmeks ja kolmandaks katseks võtsime järgmise teiba. Kõrgust oli ju tegelikult palju, lihtsalt natuke jäi telling liiga kaugele. See on hea teada ja finaali kaasa võtta."

"Tean tegelikult, et mul on vorm praegu väga hea ja siin kõik need katsed ka näitasid seda. Just et esimestel katsetel, see oli ka üks eesmärke, et ei hakkaks teisi ega kolmandaid katseid sisse laskma," lisas ta.

Mülla püstitas tänavu veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63, Eesti meistrivõistlustel tegi ta karjääri parima tulemuse Euroopas, ületades 4.55. Küsimusele, kas ta praegu tunneb, et uus Eesti rekord on võimalik, vastas Mülla: "Kindlasti!"

Eelmisel nädalal USA-s kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel osalenud ja esmaspäeval Birminghami jõudnud Allika Inkeri Moser ületas algkõrguse 4.10 esimesel katsel, aga 4.25-st ei õnnestunud üle saada ning ta jäi jagama 25. kohta.

"Tunne on natuke nagu seal "Tujurikkuja" sportlase sketšis," muigas Moser. "See hooaeg kuidagi iga kord, kui võistlusrajale lähen, ei tule asjad nii hästi välja kui võiks tulla. Ja nagu vabandusi ka ei taha otsida, aga minu arust oleks võinud need matid panna teisele poole, meil enamuse ajast oli ikkagi vastutuul. Ja magada tahaks ka."

Kuidas kaheksatunnise ajavahega harjumine on läinud? "Kaks kvaliteetset ööund on saamata jäänud, aga täna hommikul magasin hästi ja kohv äratas ka üles, oleks tegelikult võinud hüpata," nentis Moser. "Aga ei suutnud jällegi tehniliselt teha, nagu sel hooajal põhimõtteliselt kõik võistlused."

Naiste teivashüppe finaal algab neljapäeva õhtul kell 21.50, võistlusele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.