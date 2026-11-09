Läti jooksutäht lõpetas kõigest 22-aastaselt karjääri

22-aastane Caune teatas oma Instagrami kontol, et jääb küll jooksmise juurde, kuid ei soovi seda enam profisportlasena teha. Põhjustena viitas ta muuhulgas füüsilisele ja vaimsele kurnatusele.

"On olnud hetki, mil tundus, et põhi kaob jalge alt. Ma ei teadnud, kas suudan uuesti püsti tõusta, kas mu keha peab koormusele vastu ja kas ma kunagi saavutan neid tulemusi, mille poole püüdlen," kirjutas Caune. "Mõned võivad öelda, et minu sportlaskarjäär oli lühikene, kuid mina ütlen vastu, et oli piisavalt pikk, et kogeda ja saavutada väga palju. Kogemused, mida olen omandanud ja inimesed, keda olen kohanud, ja võimalused, mida sport on mulle andnud, on kirjeldamatud. Olen selle kõige eest südamest tänulik," lisas ta.

Caune võistles nii 2023. aasta Budapesti MM-il, 2024. aasta Rooma EM-il ja viimastel suveolümpiamängudel Pariisis, kuid esikümnesse ühelgi neist ei jõudnud. Tema karjääri säravaimad hetked sündisid noorteklassides. Caune võitis 2022. aastal U-20 MM-il 5000 meetri jooksus hõbemedali ja saavutas aasta hiljem sama vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel kaks kulda 3000 ja 5000 meetri jooksudes. Lätlanna auhinnakapis on ka üks U-20 EM-i hõbemedal, mille teenis 2021. aastal Tallinnas 5000 meetris.

Caunele kuuluvad Läti rahvusrekordid 3000 meetri jooksus (8.39,78) ja 5 kilomeetri maanteejooksus (15.23).