Mülla: see on väga äge, et meil on koondises neli teivashüppajat

"Usun, et kehaline seisund on väga hea. Tegime ühe hüppetrenni ka enne siiatulekut ja kehaline tunne oli väga hea," kinnitas Mülla EM-i eel.

Mülla püstitas tänavu veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63, Eesti meistrivõistlustel tegi ta karjääri parima tulemuse Euroopas, ületades 4.55 Mis on miinimumeesmärk EM-il? "Numbritest on alati natuke raske rääkida," muigas Mülla. "Peaeesmärk on praegu finaali saada ja siis teha finaalis kõige parem tulemus. Eesti rekord on kindlasti eesmärk sinna minna ja teha."

Mis on teda arengus kõige rohkem edasi aidanud? "Usun, et lihtsalt ongi see, et olen nii palju rohkem õppinud ennast tundma. Pean laskma kehal taastuda veel enam, kui see hooaeg on olnud nii pikk. Siis peangi hooaja teisel poolel võtma natuke rahulikumalt," selgitas ta.

Eesti koondises on sel EM-il neli teivashüppajat – naiste seas lisaks Müllale ka äsja U-20 maailmameistrivõistlustel viienda koha saanud Allika Inkeri Moser ning meestes äsjane U-20 MM-hõbe Henri Apri ja Robert Kompus. "Kui nägin seda, et on neli teivashüppajat, siis mul läksid lihtsalt suunurgad kõrvuni. See on nii hea tunne, üldse arvestades ka mitmevõistlejatega – kaheksa inimest läheb teivast hüppama!" rõõmustas Mülla. "See on ikkagi väga äge ja väga hea saavutus Eestile."

Küsimusele, kui palju ta Moseriga suhtleb, vastas Mülla: "Ikka suhtleme ja võistlustel räägime. Jälgisin, mis ta seal Ameerikas [U-20 MM-il] tegi ja kuna ta on mu toakaaslane, juba ootan, et tuleks ka kohale, siis on natuke lõbusam, ei ole üksinda."

Naiste teivashüppe kvalifikatsioon on EM-il kavas teisipäeval, 11. augustil algusega kell 21.05.