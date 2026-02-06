Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme

Nädala pärast 29. sünnipäeva tähistav Verlin on tänavu olnud elu parimas hoos. 24. jaanuaril jooksis ta talvistel Eesti karikavõistlustel 8,05 ja nihutas enda nimel olnud Eesti rekordit ühe sajandiku võrra, nädala alguses kirjutas ta Ostravas uueks tippmargiks 8,03.

Reedel võistles Verlin juba Madridis World Athletics kuldtasemega võistlusel ning sai teises poolfinaalis kirja aja 7,97. Eesti rekord paranes seega kuue sajandiku võrra, ühtlasi täitis ta sise-MM-i normi (8,02).

Võimas rekordiparandus andis Verlinile ameeriklanna Alaysha Johnsoni (7,93) ja itaallanna Giada Carmassi (7,96) järel kolmanda koha ning viis ta ka finaali. Esimese poolfinaali kiireim oli prantslanna Laeticia Bapte (7,95).

Sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused toimuvad tänavu 20.-22. märtsini Poolas Torunis.