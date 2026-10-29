TV 10: Art Aleksander Tatter nihutas sarja rekordit enam kui 400 punktiga

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

Rekordilist vormi näitas TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja finaalis kõige ülekaalukama võidu saavutanud Art Aleksander Tatter. Tallinna Reaalkooli 12-aastane õpilane püstitas Valga staadionil nooremate poiste üheksavõistluses 7510 punktiga TV 10 Olümpiastarti sarja uue rekordi. Ta ületas Tristjan Jaansonile kuus aastat kuulunud rekordi enam kui 400 punktiga. "Seda rekordit olen ma juba väga kaua tahtnud. Ma olin kümneaastane ja siis juba mõtlesin, et ma kunagi lähen ja teen selle rekordi üle," ütles Tatter kohe peale rekordi püstitamist ERR-ile.

Teist aastat järjest sarjas mitmevõistluse võitnud Tatter edestas lähimat konkurenti enam kui 1600 punktiga. Ta teenis üheksa alavõitu, jagades ühel alal ka esikohta. 60 meetrit sprintis Tatter suurepärase 8,26 sekundiga. Ta oli viis sajandikku nobedam kui Eesti rekordimees Karl Erik Nazarov selles vanuses.

Eelnevalt oli ta seejuures heitnud 600-grammist ketast 40.06. See tulemus ei pakkunud rõõmu, sest paar nädalat varem oli ta Tartu etapil võtnud kuus meetrit pikema heitega ala rekordi sarjas enda nimele. Heiteringist kogutud pettumuse vormis ta aga kiireks jooksuks, mille järel võttis ka kaugushüppes alavõidu 5 meetri ja 29 sentimeetri peale kandnud hüppega.

Keerutava tuulega möödunud pika päikselise avapäeva lõpetas ta Valga staadionil hüpates teivast 2 meetrit ja 90 sentimeetrit. See oli ainus ala üheksast, kus ta jagas esikohta. Võrreldes märtsikuise etapiga, kus ta ületas Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud selles vanuseklassi rekordi, jäi nüüd 23-sentimeetrine varu sisse. Aga rekordi hüppas ta hallis ja üksikala etapil, mitte staadionil ja mitmevõistluse sees.

TV 10 olümpiastarti 2026. aasta võistlussarja finaali nooremate poiste mitmevõistluse autasustamine Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Kui avapäeval tegid nooremad poisid neli ala, siis teisel päeval keerulisemates ilmaoludes viis ala. Tatter jätkas suurte punktide ja alavõitude kogumist, olles 9,15 sekundiga nobedaim 60 meetri tõkkejooksus. Seejärel ületas ta kõrgushüppes ühe meetri ja 52 sentimeetri kõrgusele seatud lati. Tuule ja vihmaga võideldes õnnestus treenerist isa Ahto Tatteri nõuannete järgi alasid läbinud spordipoisil seejärel 60 meetrit palli visata ja ületada siis 75 sentimeetriga Konrad Kruusele neli aastat kuulunud nooremate poiste sarja rekord kuulitõukes. Võidumees tõukas kahe kilost kuuli 16 meetrit ja 69 sentimeetrit.

Ta pani maksma eelnevatelt vihmaga toimunud võistlustelt saadud kogemused. Hea emotsiooni pealt läbis lisaks kergejõustikule ka korvpalliga tegelev Tatter üheksavõistluse krooniks 1000 meetrit väga võimsa 3.05,88-ga, millega näitas sarja kõigi aegade kuuendat tulemust. "Ma ei saanud finaali eel üldse magada. Ma ei olnud kunagi nii palju närveerinud enne võistlust. Kogu aeg mõtlesin, et mul ei tule midagi välja ja siis kettas ja teibas tuligi alla ootusi tulemus avapäeval. Avapäeva järel sain aga väga hästi magada, sest ma ei pannud endale enam nii suuri ootusi ja tegin lõpuks viiel alal isiklikud rekordid," muljetas õnnelik võidumees.

Positiivse hoiakuga vanemate toetus aitas 12-aastasel rekordipoisil vormida sel hooajal eneseületamised magusateks võitudeks. Enne finaali oli ta eelnevalt võitnud sarja üksikalade etappidel üheksast alast seitse ja ületanud nii sarja kui treenerist isa, samuti TV 10 kogemusega varasema kesk-ja pikamaajooksja Ahto Tatteri tulemusi. "Ma olen üsna sõnatu. Emotsioonid on väga tugevad. Treenerina oli raske võistlus minu jaoks, sest Art pani endale Erki Nooleliku julge eesmärgi ja ütles välja, et tahab rekordi teha. Pani endale ja mulle pinge peale," rääkis rekordipoisi treenerist isa Ahto Tatter ja lisas: "teisel päeval suutis ta end superhästi realiseerida. Tal on see hea omadus, et suudab kiiresti ebaõnnestumistest üle saada. Kui kettas ei läinud nii nagu ootas, siis sellele järgnenud sprindis tegi kohe isiklik rekordi."

Art Aleksander Tatter Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Teise koha saavutas Brandon Söödor. 12-aastane Viljandi Paalalinna Kooli spordipoiss jagas teivashüppes 2 meetri ja 90 sentimeetri alistamisega Art Aleksander Tatteriga alavõitu ja noppis head punktid nii kuulis, pallis, kettas kui jooksudes. Ta kogus 5899 punkti. "Ma jäin väga rahule teivashüppega ja ka kõrgushüppega, kus tegin samuti oma rekordi välistingimustes," ütles autasustamise järel Söödor.

Kolmanda koha võitles välja samuti 12-aastane Marten Mathias Kiudorv. Tõkkesprindis väledat jalga näidanud ja teivast samuti 2.90 hüpanud Põlva Kooli võistkonna esindaja tegi stabiilse seeria ja kogus 5791 punkti. Tema selja taha jäi Joonas Priks Viljandi Paalalinna Kooli tiimist, kes viis koju neljanda koha auhinnad.

"Eelmine aasta olin vist kahekümnes, aga nüüd olen nüüd korralikumalt trenni teinud ja rohkem ka treeningutel käinud. Kõige paremini õnnestus 60 meetri jooks," rääkis autasustamisele pääsenud Priks. Viienda koha sai hea jooksujalaga Mirko Konso Rakvere Reaalkoolist. Ta ületas oma venna, kahe aasta eest U-18 vanusklassis mitmevõistluses Euroopa meistriks tulnud Tristan Konso koha ja tulemuse TV 10 sarjas. "Olen väga rahul. Eriti jäin 1000 meetri jooksuga, kus tegin päris kõva isikliku. Punkte kaotasin kõrguses ja seetõttu ei jõudnud kolme hulka," arvas Konso.

Tema treener Alar Madilainen sai sama vanalt sarjas mitmevõistlust tehes samuti viienda koha ja võitles samuti Valga staadionil. Aasta oli siis 1998. "Siis finaalis vihma ei sadanud ja oli äge mitmevõistlus. Meeles on ka auhinnaks saadud kast šokolaadi. Olen täna väga õnnelik inimene, et saan oma teadmisi edasi anda," muljetas edukalt treenerina tegutsev Madilainen.

Mirko Konso Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Oma kogemusi sarjast said jagada mitmete finalistide treenerid. Viimase auhinnalise kuuenda koha sai tõketes ja kauguses häid punkte teeninud Mattias Vilu Konguta Koolist, kes ületas ka 5000 punkti piiri. Kodustaadionil võistelnud Ralf Liivamägi Valga Põhikoolist oli seitsmes. Kuni 12-aastaste poiste üheksavõistluse finišisse jõudsid Valgas kõik 39 selles vanuseklassis mitmevõistlust alustanud poissi.

Põneva võitlejana näitas end Gustav Kivistik. Kuressaare Hariduse Koolis õppiv spordipoiss tegi üheksa-aastasena läbi üheksa ala ja sai 21. koha. Ta on oma pere neljanda põlve esindaja sarjas ja loodame teda veel pikalt näha TV 10 võistlustel.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 5. detsembril Võrus, kus kavas üksikalad. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIN. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.