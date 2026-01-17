X!

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

Korvpall
Berliinis toimunud korvpalliliiga NBA mäng
Berliinis toimunud korvpalliliiga NBA mäng Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalli Euroliiga tegevjuht Paulius Motiejunas ütles, et NBA plaan Euroopasse uus liiga luua ei tekita liialt muret, sest Euroliiga on pikaajaliselt Euroopa korvpalli tundma õppinud.

Eelmise aasta kevadel selgus, et NBA ja rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) arutavad ühise Euroopa liiga loomist ning sügisel teatas maailma suurima korvpalliliiga kommisar Adam Silver, et NBA Europe nimeline projekt valmib juba 2027. või 2028. aastal.

NBA pidas sel nädalal esimest korda ajaloos mängu Saksamaa pinnal ja on toonud mänge Euroopasse ka varem. "Me oleme kõige kiiremini kasvav spordiala," ütles Silver. "Oleme sisuliselt kuldses ajastus. 1936. aastal tutvustati Berliini olümpiamängudel korvpalli. James Naismith tuli nendeks mängudeks kohale, korvpallil on siin pikk ajalugu."

"Oleme oma plaanist jätkuvalt väga elevil. Oleme kohtunud klubidega, kellel on huvi meie liigaga liituda. Oleme arutanud teiste osapooltega, sealhulgas kajastavate väljaannete, potentsiaalsete partnerite ja sponsoritega," jätkas NBA juht. "Me oleme uurinud ka taristu arendamist üle terve Euroopa. Oleme väga põnevil."

Plaan on ambitsioonikas ning teadaolevalt osaleks uues liigas 16 tiimi, kellest 12 oleksid alalised. ESPN kirjutas, et liiga on võtnud sihiks Ateena, Istanbuli, Pariisi, Lyoni, Müncheni, Berliini, Rooma, Milano, Madridi, Barcelona, Londoni ja Manchesteri. Barcelona korvpalliklubi sidus hiljuti oma tuleviku Euroliigaga kümneaastase lepingupikenduse toel, aga Madridi Real, Istanbuli Fenerbahce ja Villeurbanne'i ASVEL pole Euroliigaga pikendust sõlminud.

"Meie jaoks on väga oluline austada Euroopa korvpalli traditsioone. Tahame leida parima kombinatsiooni vana ja uue vahel, traditsiooni ja innovatsiooni," sõnas Silver. "NBA saabki just seda pakkuda. Samas on oluline, et meie partneriteks ei ole mitte ainult FIBA, vaid ka olemasolevad Euroopa klubid, kes mõistavad siinseid traditsioone ja ajalugu."

Euroliiga tegevjuht Paulius Motiejunas rääkis, et Euroopa suurim liiga väga mures pole. "Oleme kuulnud ainult plaanist ja sellest, kui imeline see olema saab ja kui palju potentsiaali sellel on. Aga teooria on üks asi, teostus juba teine," ütles ta. "Me oleme siin olnud 26 aastat ja teame, kuidas asi Euroopas käib."

Motiejunas ütles, et Barcelona lepingupikendus Euroliigale näitab, et tippbrändid tahavad olemasoleva võistluse juures püsida. "NBA on aasta aega erinevaid asju välja kuulutanud, aga millestki kinni haarata ei saa. Tiimide omanikud hakkavad aru saama, et see hakkab juba katkise grammofonina kõlama," lisas Motiejunas.

Samas vihjas ta, et Euroliiga oleks avatud koostööle, kuid alles hiljuti hoiatati NBA-d kohtuasjadega, kui vestlused Euroliiga klubidega jätkuvad. Silver suurt muret ei tunne. "Kui me arvaks, et Euroopa lagi piirdub olemasoleva Euroliigaga, siis me poleks sellele projektile nii palju aega raisanud," ütles NBA juht.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

