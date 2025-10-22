NBA hakkab investoritega arutama Euroopasse laienemist

"Meie eesmärk on NBA Euroopa käivitada kahe aastaga. Hakkame lähitulevikus potentsiaalsete investoritega arutelusid pidama ning umbes kahe kuu jooksul peaksime aru saama, milline huvi liiga vastu on," rääkis Tatum teisipäeval.

Euroopas peetakse plaani ebaloogiliseks, sest NBA tahab investoritelt planeeritavasse liigasse koha ostmiseks enam kui poole miljardi dollari suuruseid makseid. Euroliiga klubide palgafond on laias laastus kaheksa korda väiksem kui NBA meeskondadel, kõigi Euroliiga tiimide eelarve kokku ongi enam-vähem pool miljardit dollarit.

NBA usub, et Euroopa korvpalli turuväärtus on alahinnatud ning suurt potentsiaali nähakse näiteks Suurbritannias. "Usume, et uus liiga oleks kombinatsioon juba eksisteerivatest klubidest, uutest klubidest, mis veel ei eksisteeri ning näiteks jalgpalliklubidest, kellel pole veel korvpallimeeskonda, kuid kes tahaks sinna investeerida," rääkis Tatum. "Esimeses faasis tahame minna 10-12 linna, peamiselt Suurbritanniasse, Hispaaniasse, Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, võib-olla Türki ja võib-olla Kreekasse."

"Meie plaan on, et FIBA Meistrite liiga oleks loodava liiga järel tähtsuselt teine turniir. Uues liigas oleks neli vaba kohta, kuhu võiksid pääseda kõik Euroopa klubid vastavalt iga-aastastele esitustele esmalt oma kodu- ning seejärel Meistrite liigas. Hiljem võiksid NBA Euroopa liiga võitjad või finalistid mängida NBA hooajasisesel turniiril," lisas Tatum.

Jaanuaris mängitakse Londonis NBA kohtumine juba kümnendat korda, kui Memphis Grizzlies kohtub Orlando Magicuga. 2027. aastal toimuvad NBA mängud ka Manchesteris ja Pariisis ning aasta hiljem ka Berliinis. "Suurbritannias ei ole tipptasemel meeskondi. Arvame, et see on vale, sest teame, milline on nõudlus ja sealne turg," lisas Tatum.

"See teema on päris pikka aega laual olnud. Fenerbahcel on Euroopa korvpallis tugev ja kriitiline positsioon. Euroopa korvpall elab läbi ebatavalist perioodi, toimumas on liikumised ja algatused, aga praegu ei tea keegi veel kindlalt, mis saab," rääkis Türgi tippklubi peadirektor Derya Yannier kolmapäevasel pressikonverentsil krüptiliselt.