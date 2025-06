Euroliiga juht: järgmise laienemise puhul lööme tiimid kahte konverentsi

Korvpalli Euroliiga juht Paulius Motiejunas kõneles reedel ajakirjanikega ning ütles, et 20 klubi on praeguse formaadi juures maksimaalne arv, aga liiga näeb tulevikus veelgi võimalust laieneda.

Euroliiga teatas mai lõpus, et senise 18 meeskonna asemel mängib järgmisest hooajast sarjas 20 klubi. Muuseas liitub Euroliigaga ka vastuoluline Dubai Basketball, mis on tekitanud jälgijates küsimuse, kas liiga võiks veelgi laieneda.

Motiejunas ütles, et praeguse formaadi juures on 20 meeskonda maksimaalne arv, aga lisas hiljem, et liiga on mõelnud veelgi suurema haarde peale. "Kui me otsustame enam kui 20 meeskonda kaasata, peame süsteemi muutma," ütles ta. "Siis läheme konverentside peale üle. Kõik tiimid mängivad ikkagi üksteisega, aga me ei taha minna looside juurde."

Konverentsisüsteemi rakendatakse suuresti USA spordiliigades, NBA-s on 30 meeskonda löödud laiali ida- ja läänekonverentsi. "Jah, on veel meeskondasid, kes tahaksid liituda. Meil on tugevaid meeskondi, kes on huvi üles näidanud. Lisaks peame meeles pidama, et meil on üks klubi, kes on sõja tõttu ka järgmiseks hooajaks sarjast eemaldatud," ütles Motiejunas.

Leedulasest korvpallijuht lisas, et Euroliiga võtaks laienemisel arvesse ka klubide koduseid hooajakalendreid, aga tulevikus on oodata, et vähemalt neli meeskonda lisandub.

Tänavu peeti Euroliiga finaalturniir ehk Final Four esmakordselt Abu Dhabis ja Motiejunase sõnul võivad Araabia Ühendemiraadid ka tulevikus turniiri võõrustada. "Kõik jäid Abu Dhabiga väga rahule. Tagasisidet arvestades peame seda läbi aegade parimaks Final Fouriks," rääkis leedulane. "Räägime nendega juba sellest, kuidas järgmist Final Fouri veelgi paremaks teha. Meil on nii palju võimalusi kasvada ja areneda."

Portaal BasketNews kirjutas varasemalt, et Abu Dhabi sai võõrustamisõiguse üheks aastaks, aga lepingus oli klausel, mille aktiveerimisel saaks Abu Dhabi turniiri võõrustada veel kahel aastal. Euroliiga otsib järgmiseks hooajaks võõrustajat ning peamisteks kandidaatideks on Ateena ja Belgrad, kuid Abu Dhabi naaseb tõenäoliselt võõrustajana 2027. ja 2029. aastal.