NBA asekomissar: Euroopa turg pole täielikult kaetud

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) ja NBA teatasid märtsi lõpus, et arutavad ühise Euroopa liiga loomist ning NBA asekomissar rääkis, et Euroliiga kõrval on ruumi veel üheks korvpalliliigaks.

NBA komissar Adam Silver ja FIBA peasekretär Andreas Zagklis avaldasid märtsi lõpus, et on hakanud arutama ühise Euroopa liiga loomist. Korvpallijuhtide sõnul oleks uues Euroopa liigas 16 meeskonda, millest 12 oleksid alalised liikmed ning ülejäänud neli klubi saaksid võimaluse võistelda iga-aastase kvalifikatsiooniturniiri järel.

Seda ideed kuulde tekkis aga paljudel Euroopa korvpallisõpradel küsimus: kas Euroopas on piisavalt klubisid ja kes uues Euroopa liigas mängiksid?

Hiljutisel Euroliiga juhtide koosolekul kinnitasid mitmed tippklubid pühendumust Euroliigale, aga suur küsimärk ümbritsed Hispaania suurklubisid Madridi Reali ja Barcelonat. NBA juhi Silveri sõnul on huvi üles näidanud ka jalgpallihiid Pariisi Saint-Germain, kes looks oma korvpalliklubi.

Samas on märkimisväärne, et NBA haob plaani just FIBA-ga ja mitte Euroliigaga. Kuigi NBA poolt tulnud sõnum on rahumeelne ning soovitakse uut liigat arutada ka Euroopa suurima klubisarjaga, aga FIBA ja Euroliiga suhted on olnud tormilised juba aastaid ning FIBA on üritanud pikalt luua oma võistlussarja, mis Euroliigaga konkureeriks.

NBA asekommisar Mark Tatum toonitas sel nädalal Reutersiga rääkides, et NBA ei ürita Euroliigaga konkureerida. "Meie eesmärk on luua majanduslikult jätkusuutlik liiga, mis pakuks suurejoonelisi vastasseise väljakul, aga austaks ka Euroopa pikaajalisi traditsioone," rääkis Tatum.

"[Korvpalli populaarsust] arvestades on silmapaistev, et Euroopas on puudus tipptasemel korvpallitaristust," jätkas ta. "Euroopas on suured turud, mis pole täna kaetud. Miljonid korvpallifännid, keda ei teenindata."