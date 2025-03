NBA ja FIBA arutavad ühise Euroopa liiga loomist

Silver ja Zaglkis pidasid New Yorgis pressikonverentsi, mille jooksul avalikustasid, et NBA ja FIBA arutavad ühise liiga loomist. "Korvpall on Euroopa teine spordiala. See on ülimalt populaarne, fänne on sadu miljoneid," rääkis Silver.

"Umbes 15 protsenti NBA mängijatest on eurooplased, viimasest kuuest NBA kõige väärtuslikuma mängija auhinnast viis on läinud eurooplastele. Aga mulle tundub, et selle vahel, kuidas meie Põhja-Ameerikas liigat arendame ja selle huvi vahel on suured käärid," lisas NBA juht.

Korvpallijuhid rääkisid, et esialgsete plaanide järgi oleks uues Euroopa liigas 16 meeskonda, millest 12 oleksid püsivad liikmed ning ülejäänud neli klubi saaksid võimaluse võistelda iga-aastase kvalifikatsiooniturniiri järel.

Silveri sõnul on uuest liigast huvitatud Hispaania klubid Madridi Real ja Barcelona, Prantsusmaa klubi Villeurbanne'i ASVEL ning Türgi klubi Istanbuli Fenerbahce. Lisaks olevat huvi üles näidanud Prantsusmaa jalgpallihiid Pariisi Saint-Germain, kes looks oma korvpalliklubi.

"Olemasolevate klubide koosseisu osas on arutelu avatud. Me tahame hinnata praeguste [Euroliiga] klubide huvi. Mõnel juhul on need klubid juba suured globaalsed brändid ning sellest moodustab lõviosa pigem jalgpall. Aga mõistame loomulikult toetajate sügavat sidet oma lemmikklubidega," rääkis NBA juht. "Sisuliselt igas Euroopa suurlinnas on korvpallitaristu olemas. Küsimus on selles, kas esile kerkivad potentsiaalsed klubiomanikud. Tahame ka seda kaardistada."

FIBA ja Euroliiga on juba aastakümneid heidelnud Euroopa klubikorvpalli üle ja on märgiline, et NBA suhtleb uue liiga loomisel just FIBA-ga. Rahvusvaheline alaliit teatas juba 2015. aastal, et soovib luua konkureeriva liiga, kuid Euroliiga klubid ei nõustunud uue ettevõtmisega liituda. FIBA ähvardas seejärel 14 rahvuslikku alaliitu ja suhted Euroopa korvpallijuhtide vahel pole alates sellest parenenud.

FIBA peasekretär Zagklis väljendas pressikonverentsil oma pahameelt kaudselt, kui kutsus Euroliigat "selleks teiseks liigaks". Tema sõnul on Euroopa klubikorvpallis aga potentsiaali suureks majanduslikuks kasvuks. "Uus liiga Euroopa tooks kokku NBA ärivaistu ja FIBA rahvusvahelise kogemuse, et meelitada meie ala juurde veelgi rohkem fänne ja investoreid," ütles Zagklis.

Silveri sõnul tahetakse arutada uue liiga plaane kõikide olemasolevate klubidega, Zagklis lisas veel Euroliiga torgates, et eesmärk on Euroopa korvpallifännide parem teenindamine.

NBA teatas nädala alguses, et avaldab pühapäevaks oma turu-uuringu tulemused.