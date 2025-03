Euroliiga juht NBA ja FIBA plaanist: ma ei näe seda kui sõjakuulutust

Euroopa korvpallis on aastakümneid kestnud pinge Euroliiga korraldajate ja FIBA vahel. 2000. aastal läks kontinendi esindussari teistele alustele ja pärast seda on FIBA on proovinud luua omakorda Euroopa tähtsaimat klubisarja, kuid seni on jäänud olulisemaks Euroliiga.

Näiteks 2015. aastal käivitas FIBA korvpalli Meistrite liiga (Basketball Champions League), aga ka kümme aastat hiljem jääb see tasemes ja huvis alla Euroliigale ja EuroCupile, mida haldab Euroleague Basketball.

"Ma ei näe seda kui sõjakuulutust," sõnas Euroliiga tegevjuht Motiejunas väljaandele L'Equipe. "Hea uudis, mida ma kuulsin, on see, et kõik näivad nõustuvat sellega, et Euroopa korvpallil läheb hästi, see kasvab märkimisväärselt ja sel on enneolematu potentsiaal."

"Suhtume positiivselt NBA plaani FIBA abiga turgu uurida. Tunneme seda territooriumi ülimalt hästi. Meil on parim fännibaas, parimad meeskonnad ja sügavaimate juurtega kultuur."

"Oleme tugevad, kasvame iga aastaga ja oleme oma toote osas kindlad," jätkas Kaunase Žalgirise omanik. "Vaatame, mis sellest pressikonverentsil välja kuulutatud "uurimisretkest" välja tuleb. Praeguses etapis ei tundu olevat selgeid sõnumeid, mida nad lõpuks saavutada tahavad."

NBA ja FIBA ühisplaani kohaselt moodustataks 16 meeskonna liiga, kuhu kuuluvad tosin meeskonda alaliselt ja lisaks neli sportlikel alustel ehk mingisuste kvalifikatsioonikriteeriumite järgi.

"Kas see oleks isegi majanduslikult tasuv? Minu 18-aastane kogemus omanikuna ütleb, et mitte. Aga võib-olla on midagi, millest ma ei tea. Äriplaani paberile panemine on lihtne. Selle teoks tegemine on teine lugu," lausus Motiejunas.

Väljaanne The Athletic on kirjutanud, et NBA ja FIBA esimesteks sihtmärkideks on Madridi Real, Barcelona, ASVEL ja Istanbuli Fenerbahce. "Me ei muretse," kommenteeris Motiejunas. "Meie, juhtkonna ülesanne, on näidata, et meil on oma arenguks selge plaan."

Kas NBA tulek Euroopasse seab siiski Euroliiga ohtu? "Ärge oodake, et ma midagi sellist ütlen," vastas Euroliiga tegevjuht. "Ma ei näe väljasuremisohtu. Meil on selge plaan ja meil on palju arenemisvõimalusi."