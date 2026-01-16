Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

Justkui sümboolselt said selles kohtumises kokku sakslastest vennad Franz ja Moritz Wagner, kes polnud koos mänginud enam kui aasta, aga tulid nüüd kodumaal peetud kohtumises Orlando särgis väljakule.

Moritz Wagner rebestas 2024. aasta detsembris põlve välimise ristatisideme ja naasis platsile alles sel nädalal. Tema vend Franz väänas hiljuti hüppeliigest ja oli enam kui kuu eemal.

Berliinis toimunud kohtumises viskas Franz 18 ja 14 minutit platsil viibinud Moritz seitse punkti. Võitjate resultatiivseim oli 26 punktiga Paolo Banchero, kaotajatele tõi Jaren Jackson juunior 30 silma.

Tegemist oli esimese põhihooaja kohtumisega Saksamaa pinnal. Hooaja eel on NBA sinna varemgi jõudnud, esimest korda 1984. aastal. NBA teatel müüdi pileteid 62 riigist pärit inimestel ja liiga kodulehekülje kaudu proovis pääsmeid saada enam kui veerand miljonit inimest.

Neljapäeval teenis võidu ka Oklahoma City Thunder, kes oli võõrsil parem Houston Rocketsist 111:91 (21:19, 34:29, 22:27, 34:16). Liiga liidrile oli see viies võit järjest.

Samuti oli võidukas idakonverentsi liider Detroit Pistons, kes alistas kodus Phoenix Sunsi 108:105 (23:32, 33:31, 33:27, 19:15). Jalen Duren tõi võitjatele 16 punkti kõrval 18 lauapalli.

Tulemused: Orlando - Memphis 118:111, Detroit - Phoenix 108:105, Miami - Boston 114:119, Houston - Oklahoma City 91:111, San Antonio - Milwaukee 119:101, Dallas - Utah 144:122, Golden State - New York 126:113, Portland - Atlanta 117:101, LA Lakers - Charlotte 117:135.