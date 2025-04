Euroliiga juhid: NBA ja FIBA plaan ohustab Euroopa korvpalli

Barcelonas toimunud kohtumine Euroliiga juhatuse ning klubijuhtide vahel kestis esmaspäeva öötundideni. Suureks jututeemaks oli äsja NBA ja FIBA poolt välja käidud plaan luua ühine Euroopa liiga, mille osapooled märtsi lõpus välja kuulutasid.

Esialgse plaani järgi kuuluks uude, Euroliigaga konkureerivasse liigasse 16 meeskonda, millest 12 oleksid alalised liikmed. Euroliiga koosolekul selgus, et suur osa klubisid on pühendunud olemasolevale Euroliigale, aga mõned klubid küsisid otsustamise jaoks pikendust.

Portaal Basketnews kirjutas, et Istanbuli Fenerbahce ja Ateena Panathinakos kinnitasid oma pühendumust Euroliigale. Märgiline on see, et NBA komissar Adam Silver ütles märtsi lõpus välja, et Fenerbahce oli huvitatud ka uuest Euroopa liigast. Silver mainis aga ka Madridi Reali, kelle leping Euroliigaga saab lõpu 2026. aastal. Nii Real ja Barcelona ei ole kinnitanud soovi Euroliigas jätkata ning portaali sõnul järgiks Barcelona tõenäoliselt teise Hispaania klubi, kui see otsustab konkureeriva liigaga ühineda.

Adam Silver mainis märtsi lõpus ka Villeurbanne'i ASVEL-it kui klubi, kes on uue liiga vastu huvi üles näidanud. ASVEL ning Milano Olimpia palusid esmaspäeval veel aega otsustamiseks, kuid ASVEL-i klubijuht ning enamusomanik Tony Parker on varasemalt öelnud, et on NBA-ga nende Euroopa plaani arutada. Samas ütles Prantsusmaa korvpallilegend, et NBA, FIBA ja Euroliiga võiksid siiski leida võimaluse partneritena koostööd teha.

Paraku on suhted FIBA ja Euroliiga vahel tormilised ning FIBA on juba aastakümneid üritanud luua oma võistlussarja, aga pole suutnud Euroopa esisarja kuidagi alistada.

FIBA peasekretär Andreas Zagklis oli esmaspäeval Barcelonas kohal ning esitles NBA ja FIBA ühist plaani, kuid Euroliiga juhid väljendasid pärast koosolekut, et oleksid ise NBA-ga Euroopa klubkorvpalli tuleviku arutamisest huvitatud. "Juhatus arutas väljakuulutatud ettepanekuid uue Euroopa liiga loomiseks, kuid peab sellist liigat Euroopa korvpallile ohtlikuks. Sellised arengud killustaksid ja looksid alas segadust," teatas Euroliiga pärast esmaspäevast kohtumist.

Korvpalli populaarsust arvestades on NBA Euroopas isegi hilja peale jäänud. Ameerika jalgpalli profiliiga NFL on Euroopas korraldanud mänge juba aastast 2007. Pesapalliliiga MLB alustas tänavust hooaega Tokyos ning on ka varasemalt hooaja avamängu välismaal - peamiselt Jaapanis ja Koreas - pidanud.

NBA on küll Euroopas mänge pidanud, kuid piirdunud ainult Londoni ja Pariisiga. Ühtlasi on Euroopasse saadetud vaid kaks tiimi, näiteks tänavu pidasid San Antonio Spurs ja Indiana Pacers Pariisis kaks mängu. NBA hooaja pikkust arvestades võiks aga mänge pidada veel enamates riikides, kuid maailma suurim liiga on hoopis otsustanud investeerida uue liiga loomisse.