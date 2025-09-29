X!

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

NBA näeb, et Euroopa korvpalliturule mahuks veel üks liiga
Maailma suurim korvpalliliiga NBA on võtnud sihikule Euroopa turu ning arutanud rahvusvahelise korvpalliliiduga (FIBA) uue liiga loomist, aga Euroliiga sellest plaanist kuigi vaimustuses ei ole.

NBA komissar Adam Silver ja FIBA peasekretär Andreas Zagklis teatasid märtsi lõpus, et korvpallimaailma juhtivad asutused on istunud ühe laua taha, et arutada ühise Euroopa liiga loomist. NBA Europe nime saanud projekt jäi suvel pigem taustale, aga on nüüd, klubikorvpalli hooaja eel taas pildis.

Silver kinnitas eelmisel nädalal New Yorgis, et NBA-l on liiga loomiseks kindel plaan ning projekt NBA Europe võib tõeks saada juba 2027. või 2028. aastal. NBA juht ei välistanud, et uue liigaga liituvad klubid võiksid minna vastamisi ka NBA esiklubidega.

"Kui mõtlen New Yorgist Los Angelesse lendamise peal, siis ma ei näe põhjust, miks Euroopa tiimid ei võiks mängida [New York] Knicksi või [Brooklyn] Netsiga, lennata siis Londonisse ja mängida seal kolm-neli mängu ja minna siis koju," rääkis Silver. "Meie liigas oleks see täiesti tehtav."

NBA plaan ei ole päris selgelt välja kuulutatud, aga teadaolevalt plaanitakse Euroopa liigasse kaasata 16 võistkonda. Kevadel toimunud Euroliiga juhtide koosolekul kinnitasid mitmed tippklubid pühendumust olemasolevale Euroliigale, kuid Silveri sõnul on Euroopas uue liiga vastu küllaga huvi. NBA plaanib kaasata olemasolevaid võistkondi ning Silver on juba kohtunud Madridi Reali ja Barcelonaga, aga samas üritatakse kaasata ka täiesti uusi klubisid.

Inspiratsiooni ammutatakse näiteks Inglismaa jalgpallist. "Jalgpallis on väga selge püramiid, mida on väga lihtne fondidele, investoritele, potentsiaalsetele partneritele ja mängijatele selgitada," ütles NBA Europe'i juht George Aivazoglou The Athleticule.

Aivazoglou näeb, et NBA Euroopa liiga annaks ühtlasi Inglismaa jalgpalliklubidele hea võimaluse kasvada. "See on nende jaoks hea võimalus laieneda ja ehitada mitmest alast koosnev spordiklubi, mis on teistes Euroopa riikides täiesti tavapärane. Suurbritannias näeb seda vähem, aga me näeme ka selles suurt võimalust," ütles NBA Euroopa regiooni juht. "Need klubid on loonud oma brändi mitme sajandi vältel ja neid tuntakse üle maailma. Nad teavad, kuidas areene täita ja kuidas tipptasemel meeskondi kokku panna. See on suur väärtus, mida nad saavad ka meile pakkuda."

Aivazoglou sõnul on Euroopa sporditurg NBA hinnangul väärt üle 20 miljardi dollari. "Praegu ei realiseerita seda suurt fännide arvu piisavalt," ütles ta. "See tähendab ka seda, et klubidel ei ole ressurssi, et oma parimaid talente alles jätta."

Korvpalliportaal BasketNews kirjutas, et Euroliiga ja NBA istuvad sel nädalal Abu Dhabis ühe laua taha. "Me oleme ka kasvule keskendunud, me ei vaata konkurentide poole," ütles Euroliiga juht Paulius Motiejunas. "Meil on Euroopa parim toode, Euroopa parim korvpalliliiga. Me võime selle vabalt Euroopast välja viia, aga me tahame siin kasvada. Ja kui mõni liiga tahab meiega liituda, siis see teeks meid väga rõõmsaks."

Euroliiga hooaeg hakkab teisipäeval, kui peetakse seitse mängu. Kolmapäeval tõmmatakse veel kolme mänguga esimesele voorule joon alla. NBA põhihooaeg algab 22. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

