LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

Los Angeles Lakers on võitnud korvpalliliigas NBA oma viimased kolm mängu ning staarid Luka Doncic ja LeBron James on suurepäraselt kokku mänginud. 41-aastane James ütles, et üritab Doncicit võimalikult palju aidata.

Lakers alustas tänavust NBA hooaega suurepäraselt ning kerkis läänekonverentsis esimeste hulka, aga nende hoog rauges detsembris, kui 13 mängust võideti ainult kuus. Uuel aastal on LA klubi alustanud uue hooga ning võitnud kolm kohtumist järjest ja teinud seda ilma Austin Reavesi ja Rui Hachimurata.

Seejuures on tiimi liidrid Luka Doncic ja LeBron James oma taset näidanud ning mõlemas mängus kahe peale vähemalt 60 punkti visanud. Öösel vastu kolmapäeva alistati võõrsil New Orleans Pelicans ning James rääkis pärast võidumängu, et üritab Doncicile võimalikult hea abimees olla.

"Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma," sõnas James. "Luka on selle klubi staar. Tema ei pea midagi teisiti tegema. Meie peame aru saama, kuidas tema ümber mängida."

"Üritame lihtsalt olla dünaamilised ja tema loodud võimalusi ära kasutada. Teame, et ta on kate kattest mängus ülimalt hea, uskumatu skoorija. Terve kaitse vaatab tema poole, teda jälgivad neli, vahel isegi kuus silma. Meie peame end õigesse kohta viima. See ei ole minu jaoks mingi probleem," lisas 41-aastane James.

Temast 15 aastat noorem sloveen ütles, et James on suurepärane tiimikaaslane. "Ta aitab mind, aitab teisi, on väga tõhus. See ongi Bron, ta suudab kõike teha. Me saame iga mänguga paremaks, see areng kestab terve hooaja vältel," sõnas Doncic.

Lakers mängis Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva New Orleansis ning kohtub vähem kui 24 tundi hiljem San Antonios Spursiga. James ütles, et kahel järjestikusel päeval teda väljakul ei näe. "Ma olen 41-aastane," naljatles ta. "Keegi pole NBA ajaloos minust rohkem minuteid mänginud. Millest me räägime?"

23 võidu ja 11 kaotusega Lakers jätkab läänekonverentsis kolmandal kohal, aga kohtumine Spursiga on kaalukas, sest San Antonio klubi on 25 võidu ja 11 kaotusega teisel tabelireal. Liidrina jätkab tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (30-7).